Pixel Watch senza segreti nelle ultime immagini

Il 6 ottobre prossimo sarà il giorno di Pixel 7 e Pixel Watch, il tanto atteso smartwatch di Google. Le ultime immagini apparse in rete svelano quello che dovrebbe essere l’orologio, con tanto di cinturini e Watch faces in bella mostra. Una perdita apparsa su Amazon Germania indicherebbe anche la disponibilità subito dopo la presentazione.

Le immagini e i dettagli condivisi dal leaker OnLeaks sul forum Slashleaks indicano che ci saranno almeno quattro tipologie di cinturini e in un certo numero di colori. alcuni sembrano includere un design in silicone in nero, grigio, bianco, verde e argento, mentre un’altra tipologia presenta un design intrecciato disponibile in arancione, verde e nero. Sembra che ci siano anche due varianti in pelle.

Oltre a ciò, le immagini offrono uno sguardo ad alcuni dei quadranti di Pixel Watch. Questi includono un quadrante in stile analogico in grado di mostrare la frequenza cardiaca di chi lo indossa, uno con disegni paesaggistici artistici e un altro che mostra l’orario a parole.

Altre immagini offrono uno sguardo all’integrazione Fitbit del Pixel Watch, un contatore di passi, letture elettrocardiogramma (ECG), una funzione di chiamata di emergenza e il supporto Fast Pair.

Inoltre, l’inserzione Amazon, che è stata rimossa, ha suggerito che gli utenti riceveranno sei mesi di accesso gratuito a Fitbit Premium. Fitbit offre tipicamente agli acquirenti dei suoi smartwatch lo stesso vantaggio, ma non è ancora chiaro se Google farà lo stesso con il Pixel Watch in tutte le regioni.

La descrizione apparsa su Amazon indicava anche che il Pixel Watch si collegherà all’app Google Home e avrà resistenza all’acqua 5ATM e un display Corning Gorilla Glass. Si ritiene anche che il dispositivo abbia un processore Exynos 9110 e una durata della batteria di un giorno.

Gli screenshot dell’inserzione indicano che una versione WiFi del Pixel Watch sarà messa in commercio a circa 349 euro in Germania. Rapporti precedenti avevano suggerito che il modello WiFi avrebbe avuto un listino a partire da 350 dollari negli Stati Uniti, mentre la versione cellulare potrebbe iniziare da 400 dollari.

Appuntamento per il 6 ottobre. Qualunque cosa l’azienda abbia in serbo, vi mostreremo i dettagli il giorno stesso