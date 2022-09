Google Pixel 7 e Pixel Watch saranno svelati il 6 ottobre

Google ha appena diramato gli inviti ai media per il suo prossimo evento hardware. Dopo aver preso stuzzicato la fantasia degli utenti su Pixel 7, Pixel 7 Pro e Pixel Watch all’inizio di quest’anno all’I/O 2022, la società fornirà ulteriori dettagli su tali dispositivi il 6 ottobre, con una trasmissione in diretta da New York City.

Sappiamo dall’anteprima di maggio dell’azienda che Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno dotati del chipset Tensor di seconda generazione di Google, fotocamere aggiornate e Android 13.

Per quanto riguarda Pixel Watch, il gigante della ricerca in precedenza ha riferito che sarà basato su Wear OS 3, e avrà profonda integrazione con Fitbit e tutte le funzionalità di monitoraggio del fitness che le persone si aspettano da moderno. Martedì scorso, Google ha detto anche che avrebbe presentato nuovi Nest.

Un dettaglio interessante nell’invito è che tutti i dispositivi che l’azienda prevede di mostrare il 6 ottobre saranno in vendita lo stesso giorno. Qualunque cosa l’azienda abbia in serbo, vi mostreremo i dettagli il giorno stesso. Un po’ come faremo questa sera con la presentazione dei nuovi iPhone. Potete seguire la diretta Macitynet a partire dalle 18:00 direttamente da qui.