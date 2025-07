Pluribus è la serie del regista di Breaking Bad in arrivo su Apple TV Plus

Apple ha condiviso uno spezzone di Pluribus, l’attesa serie drammatica di Vince Gilligan, sceneggiatore e regista di Breaking Bad e co-creatore dii Better Call Saul.

La serie vede protagonista Rhea Seehorn, che ha ottenuto due nomination agli Emmy per la sua performance in “Better Call Saul”, e arriverà su Apple TV+ con i primi due episodi venerdì 7 novembre, e un nuovo episodio ogni venerdì fino al 26 dicembre.

Con una seconda stagione già prevista, “Pluribus” è descritta come “una serie spiazzante nella quale la persona più infelice sulla Terra deve salvare il mondo dalla felicità”. Oltre a Seehorn, le serie vede tra le star, Karolina Wydra (“Sneaky Pete”) e Carlos Manuel Vesga (“Il sequestro del volo 601”), e le guest star Miriam Shor (“American Fiction”) e Samba Schutte (“Our Flag Means Death”)

Gilligan ha descritto la serie come un mix di The Twilight Zone e The X‑Files, ambientata in una città chiamata “Albuquerque” che è tuttavia diversa da quella reale – un mondo che cambia bruscamente nel primo episodio, dando vita a conseguenze sorprendentemente intensi nelle puntate successive.

Una serie che fa già discutere

Pluribus ha già fatto discutere grazie al suo teaser controverso: un’immagine potente che rovescia le aspettative. Il concetto di un agente patogeno che non provoca malattia ma felicità contagiosa — in un’epoca post‑pandemica — risulta disturbante proprio per la sua inconsueta prospettiva finale. Il meccanismo narrativo, volutamente ambiguo e metaforico, punta a stimolare pensieri più che fornire risposte.

Il teaser iniziale, volutamente enigmatico, mostra una donna in uniforme medica che lecca delle ciambelle e le ripone nella confezione con un cartello “Help Yourself” – una immagine inquietante che evoca trepidazione piuttosto che serenità.

“Pluribus” è prodotto da Sony Pictures Television, dal produttore esecutivo Gilligan insieme a r Gordon Smith, (vincitore del Writers Guild of America Award), Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski e Jeff Frost. Jenn Carroll e Trina Siop come co-produttori esecutivi.

