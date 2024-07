Memoria piena su iPhone, come rimediare

Pubblicità

Si arriva a spendere quasi 1.500 € per comprare l’ultimo iPhone 15 Pro Max (sul sito Apple) nella sua configurazione più economica, e i suoi 256 GB potranno sembrare pure tanti ma, a lungo andare, si finisce comunque per occuparli. Foto, video, documenti, app, download e tutto quello che si accumula, prima o poi ci porterà a quel momento in cui dovremo sederci sul divano e decidere cosa fare.

Esportare i dati su una memoria esterna, specie se si tratta di video, è la cosa più semplice e veloce; stampare le foto è pure una buona idea. Ma a volte tutto questo non basta, perché potrebbe esserci ancora qualcosa che non vediamo e che sta occupando prezioso spazio su disco. Ma di cosa si tratta?

Un consiglio che vi diamo oggi è quello di sbloccare il vostro iPhone e:

Aprire l’app Impostazioni ;

; Cliccare su Generali ;

; Selezionare la scheda Spazio su iPhone ;

; Quindi scorrere in basso e cliccare alla voce Su iPhone (se non la vedete potreste dover cliccare su Mostra tutto nella sezione titolata Dimensioni in cui trovate elencati tutti i servizi Apple e le app installate).

In questa sezione sono infatti raccolti tutti quei file di cui possiamo esserci facilmente dimenticati.

E non ci riferiamo soltanto ai progetti e ai documenti che abbiamo creato e poi salvato all’interno delle singole applicazioni: cliccando infatti sulla cartella Download si accede rapidamente a tutto ciò che è stato scaricato con Safari e, in base alla propria attività, può trattarsi anche di decine di GB di file di cui potremmo non aver più bisogno.

Basta dare un’occhiata a questo elenco ed eliminare il superfluo (una semplice strisciata verso sinistra sopra il nome del file, cliccando poi sul bottone rosso Elimina che compare alla sua destra) per recuperare prezioso spazio su disco.

Se non avete ancora risolto, niente paura: abbiamo trattato l’argomento svariate volte, pubblicando diversi articoli che vi aiutano a recuperare i GB del telefono senza doverlo formattare. Ad esempio potete leggere:

