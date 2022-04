Poached è un nuovo mini-documentario girato con iPhone 13 Pro

“Poached” (bollito) è il titolo di un nuovo video Apple della serie “Shot on iPhone” e celebra l’amato riso al pollo di Singapore, un piatto nazionale che prevede la cottura del pollo intero, il raffreddamento rapido di quest’ultimo e il condimento del riso con olio di pollo ottenuto dal grasso del pollo stesso e cotto nel suo liquido di cottura.

Il filmato è stato girato con iPhone 13 Pro e mostra le pietanze servite da venditori ambulanti e centri gastronomici di Singapore, evidenziando principalmente il Chicken Rise, in un punto del video definito dallo chef e ristoratore Bjorn Shen l’equivalente della pizza per i newyorchesi.

Il mini-documentario è stato realizzato da David Gelb, creatore di “Chef’s Table” e direttore del “Jiro Dreams of Sushi, ed evidenzia l’attività di Tian Tian presso il Maxwell Food Center. Dopo che la figlia del fondatore ha preso il controllo, divergenze di opinioni sulle modalità lavorative hanno portato alla partenza del capo cuoco, Mr Wong. Quest’ultimo ha aperto una sua attività a poca distanza da dove lavorava prima, servendo quello che considera il modo migliore di cuocere il riso, alla stregua di quanto faceva prima. Le due attività in questione offrono lo stesso piatto ma preparati con modalità leggermente diverse, ognuna delle quali preferita dai rispettivi clienti.

Oltre al mini-documentario, sempre con l’iPhone 13 Pro è stato realizzato un making of che mostra in che modo Gelb ha realizzato il filmato, montando l’iPhone su treppiedi, dispositivi per lo scorrimento, attacchi, piattaforme girevoli e altre attrezzature.

L’iPhone si è rivelato utile per lavorare in spazi angusti; oltre alla modalità macro, Gelb ha sfruttato anche la modalità Cinema per registrare con una profondità di campo ridotta e aggiungere transizioni della messa a fuoco per un aspetto cinematografico.

In alcuni spezzoni è stata sfruttato anche l’Apple Watch (per verificare il girato quando l’iPhone era collocato in posizioni inusuali che avrebbero complicato effettuare controlli direttamente dallo schermo dello smartphone.

A febbraio di quest’anno Apple ha diffuso “Life is But a Dream”, un cortometraggio realizzato con iPhone 13 Pro creato dal regista sudcoreano Park Chan-wook, noto per film quali “Old boy”, “Mademoiselle”, “Lady Vendetta” e altri ancora.