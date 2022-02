“Life is But a Dream”, cortometraggio realizzato con iPhone 13 Pro

Apple ha condiviso un cortometraggio intitolato “Life is But a Dream” (“La vita non è altro che un sogno”), creato dal regista sudcoreano Park Chan-wook, noto per film quali “Old boy”, “Mademoiselle”, “Lady Vendetta” e altri ancora.

Il cortometraggio di 21 minuti è stato commissionato da Apple e racconta la storia di un necroforo che ha bisogno del legno per costruire una bara per la redenzione del suo villaggio. L’uomo dissotterra una tomba abbandonata risvegliando il fantasma di un antico guerriero spadaccino.

Oltre al cortometraggio vero e proprio, Apple ha condiviso un filmato separato con il “making of” per mostrare la realizzazione dietro le quinte e l’uso di iPhone 13 Pro per creare il corto.

“Shot on iPhone” è una ormai storica campagna pubblicitaria nata per evidenziare capacità fotografiche dell’iPhone, le potenti funzioni di fotografia computazionale e altre ancora che consentono di catturare foto e video nitidissimi. Con iPhone 13 Pro è possibile girare video con profondità di campo ridotta e spostare automaticamente la messa a fuoco per creare una regia più sofisticata: la modalità Cinema intuisce quando un nuovo soggetto sta per entrare nell’inquadratura, e lo mette a fuoco appena compare per aggiungere dinamicità al racconto. Volendo, è anche possibile cambiare fuoco e regolare l’effetto bokeh dopo aver filmato.

Apple ha recentemente commissionato un cortometraggio anche al regista cinese Zhang Meng per festeggiare il Capodanno Chinese e che prende spunto dall’anno della Tigre per raccontanre la storia di un padre, un figlio, un villaggio dimenticato e del particolare sogno di un giovane regista.