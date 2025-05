Fotografia istantanea e arte si incontrano nella Polaroid Now Generation 3 MoMA Edition

Dopo il lancio della Polaroid Now+ 2 avvenuto due anni fa – un modello che ha introdotto il supporto USB-C, i filtri fisici e la connettività Bluetooth – Polaroid torna con una nuova edizione limitata pensata per gli appassionati di fotografia istantanea e design. Si tratta della Polaroid Now Generation 3 MoMA Edition, realizzata appunto in collaborazione con il Museum of Modern Art di New York.

La novità principale di questa edizione è il design: la fotocamera mantiene infatti la struttura e le funzionalità base della Now Generation 3 lanciata sul mercato lo scorso marzo, ma si distingue per una colorazione blu monocromatica e per il logo MoMA in evidenza sul frontale.

Nessuna modifica invece alle caratteristiche tecniche: si tratta sempre di un dispositivo point-and-shoot analogico, che utilizza la pellicola i-Type e punta su facilità d’uso e immediatezza.

A completare il lancio arriva anche la pellicola Polaroid i-Type Color Film MoMA Edition che si differenzia dalla versione standard per le cornici personalizzate con loghi e citazioni tratte dalla collezione del museo, dedicata quindi a chi cerca una componente più artistica nei propri scatti.

Disponibilità e prezzo

La Polaroid Now Generation 3 MoMA Edition costa 139,99 €, mentre la pellicola speciale viene proposta a 21,99 €. Entrambi i prodotti possono essere acquistati online sul sito ufficiale di Polaroid, sul MoMAStore e presso rivenditori selezionati.

La versione semplice di Polaroid Now Generazione 3 invece è in vendita anche su Amazon al prezzo di 129,99 €.

Su Polaroid

Vi ricordiamo che la nostra redazione in passato ha recensito il primo modello della serie Now.

Con questa edizione speciale, Polaroid prosegue nel rilancio del proprio marchio avvenuto nel 2008 grazie al progetto The Impossible Project che ha riportato in produzione le pellicole istantanee dopo la chiusura dello stabilimento originale. Oggi l’azienda punta a coniugare estetica analogica e accessibilità, come dimostrano anche modelli recenti come la compatta Polaroid Go e la professionale Polaroid I-2, dotata di controlli manuali.