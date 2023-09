Polaroid I-2 l’istantanea torna con messa a fuoco automatica e controlli manuali

C’è una nuova fotocamera istantanea in casa Polaroid: è la I-2, aggiornamento della prima istantanea digitale Polaroid del 2016 (se volete leggere la nostra recensione cliccate qui) che grazie a un nuovo obiettivo a tre elementi con messa a fuoco automatica continua è capace di realizzare gli scatti più nitidi di qualsiasi altra istantanea Polaroid.

Questo comparto è stato progettato insieme a un team di ingegneri ottici giapponesi con esperienza decennale nello sviluppo di prodotti analogici e si combina a un’ampia apertura del diaframma per offrire elevata profondità di campo.

L’autofocus viene controllato dal sensore LiDAR, lo stesso usato dalla NASA per i robot che vanno (anche) su Marte nonché da Apple con iPad Pro e con le ultime generazioni di iPhone, in modo da rilevare con precisione la distanza dal soggetto e regolare di conseguenza l’obiettivo. Non solo: oltre a consentire una maggiore distanza di messa a fuoco, migliora sensibilmente anche la messa a fuoco in scene difficili con condizioni di luce elevata o scarsa.

Polaroid I-2 è anche la prima analogica dell’azienda a integrare controlli manuali ed è anche la prima istantanea compatibile con le pellicole i-Type, 600 e SX-70. Mette a disposizione un ampio mirino luminoso che comunica con le impostazioni della fotocamera tramite lo schermo incorporato e dispone di un attacco filettato nell’obiettivo per i filtri da 49 mm.

Nuovo anche il design, particolarmente moderno pur mantenendo lo stile Polaroid. E poi c’è il Bluetooth, per controllarla a distanza tramite app dallo smartphone, e il flash stroboscopico a scarica a vuoto con portata di 2 metri e mezzo.

Polaroid I-2, prezzo e disponibilità

Le vendite sono già iniziate: Polaroid I-2 si può comprare sul sito del costruttore nonché sullo store di Nital Italia a 699 €. Polaroid ha un suo store anche su Amazon quindi probabilmente arriverà anche qui nelle prossime settimane.

