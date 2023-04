Arriva Polaroid Now 2 plus, ora con USB-C, filtri e Bluetooth

È arrivata la seconda generazione di Polaroid Now, la fotocamera istantanea analogica che nel 2020 (qui la nostra recensione) ha ridato vita al celebre marchio olandese. Questa nuova evoluzione si presenta in due diverse declinazioni: oltre alla Now c’è la Now+, che si differenzia principalmente per la presenza della connessione Bluetooth.

Cosa c’è in più nel modello Plus

Di fatto tramite l’app Polaroid per iPhone e Android è possibile sbloccare particolari funzioni della fotocamera come il controllo a distanza, la priorità di apertura, l’attivazione del suono nonché l’effetto Light Painting per immagini “disegnate” con la luce.

Inoltre offre in più un set di filtri colorati – contenuti in un pratico astuccio che ne facilita il trasporto – per applicare alle foto l’effetto starbust, una vignetta rossa e le dominanti dell’arancio, del blu e del giallo.

Le novità della seconda generazione

La realizzazione con materiali riciclati al 40%, la modalità di ricarica della batteria integrata tramite USB-C (in dotazione c’è un cavo lungo 1,2 metri) e la compatibilità con i film Polaroid 600, oltre che con gli i-Type, sono le principali caratteristiche che distinguono questa nuova serie.

Entrambe montano un obiettivo a selezione automatica che, insieme all’autofocus a due zone, distingue i ritratti dalle foto di gruppo, riconoscendo e gestendo i soggetti posti a distanze comprese fra 0,4 m e 1,3 m (Zona 1, primo piano, lunghezza focale equivalente di 40mm) e quelli tra 1 m e l’infinito (Zona 2, standard, lunghezza focale equivalente di 35mm).

Mettono poi a disposizione un flash intelligente che riconosce le scene e restituisce il miglior livello di illuminazione (anche in controluce), l’autoscatto e la doppia esposizione per immagini creative e originali. È stata migliorata anche la durata della batteria: ora, con una sola carica si possono scattare fino a 120 foto.

Disponibilità e prezzi

Polaroid Now 2 è disponibile in quattro varianti di colore classiche (bianco, nero, rosso e blu), è distribuita da Nital e costa 129,99 €.

Polaroid Now+ 2 è in vendita anche su Amazon e si può comprare in bianco, nero o nel nuovo verde foresta al prezzo di 149,99 €.