Polaroid Now, scattare vintage in chiave moderna con 89 €

Pubblicità La fotocamera istantanea Polaroid Now di seconda generazione è disponibile ora su Amazon a 89€ invece di 129,99€, un prezzo interessante per chi desidera catturare momenti autentici con un tocco vintage ma con tecnologie moderne. Questa versione aggiornata della Polaroid Now è realizzata con il 40% di materiali riciclati, offrendo un design sostenibile e compatto. Il corpo integra una batteria agli ioni di litio che si ricarica comodamente tramite USB-C, eliminando la necessità di batterie usa e getta. Include anche una tracolla e il cavo di ricarica, rendendola pronta all’uso fin dal primo scatto. Tra le sue funzioni principali c’è la doppia esposizione, che consente di sovrapporre due immagini in un’unica foto, ideale per chi ama la sperimentazione creativa. Il flash automatico garantisce ritratti equilibrati anche in condizioni di luce scarsa, mentre il timer automatico facilita gli autoscatti in gruppo. Compatibile con pellicole i-Type e 600, questa fotocamera si rivolge a chi cerca un’esperienza fotografica tangibile e fuori dallo schermo. Perfetta per feste, viaggi o regali, la Polaroid Now trasforma ogni scatto in un ricordo fisico da conservare o regalare. Il prezzo attuale su Amazon rende l’offerta particolarmente interessante, soprattutto rispetto al listino ufficiale. In un segmento dove la qualità si paga, questa fotocamera propone un equilibrio vantaggioso tra prestazioni, design retrò e accessibilità economica. Scoprite questa fotocamera istantanea a 89€ su Amazon

