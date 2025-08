Apple TV pronta a diventare rivale di Playstation e Xbox

Se ne parla già da diversi anni, eppure nulla si è mai concretizzato in tal senso. Apple ha fatto passi in avanti nel settore gaming, non solo portando sempre più di frequente titoli Tripla A su Mac, ma anche introducendo servizi come Apple Arcade e annunciando app Giochi stand alone. Adesso, sembra che la casa di Cupertino sia finalmente pronta a sviluppare un hardware volto al gaming, anche se non si tratterebbe di una console totalmente nuova.

Potrebbe trattarsi di una nuova Apple TV, il set top box che – tra i prodotti di Cupertino – è uno dei più apprezzati per design e funzionalità da salotto, anche se forse non è quello su cui Apple ha dato il meglio di sé quanto ad aggiornamenti.

Ciò nonostante, il box fisico eccelle per fluidità, potenza e facilità d’uso, grazie al chip Apple Silicon e al telecomando Siri Remote. Tuttavia, nel panorama dell’intrattenimento domestico, l’Apple TV mostra ancora una certa debolezza in un’area cruciale: il gaming.

Sebbene sia tecnicamente in grado di eseguire giochi, anche con supporto per controller di terze parti, l’attuale Apple TV non ha la potenza per competere con colossi come PlayStation e Xbox. Ma le cose potrebbero presto cambiare. Alcuni segnali recenti lasciano intuire che Apple stia preparando un’evoluzione in chiave console da gioco vera e propria.

Un primo indizio è l’introduzione dell’app Giochi, annunciata al WWDC per iPhone, iPad e Mac, ma curiosamente assente su tvOS 26. Questa app consentirà di accedere a tutti i giochi acquistati o inclusi nell’abbonamento Apple Arcade, suggerirà titoli e permetterà di seguire le attività dei propri amici. In pratica, una versione Apple delle funzionalità già in uso sulle console tradizionali.

La mancanza dell’app giochi su Apple TV non passa inosservata, soprattutto se si considera che Apple promuove il servizio Apple Arcade come uno degli elementi centrali dell’esperienza su Apple TV, offrendo inoltre migliaia di giochi in stile mobile direttamente tramite l’App Store di tvOS. Potrebbe essere solo una strategia per annunciare la funzione sulla nuova Apple TV, magari in esclusiva, non appena sarà rilasciata.

Secondo i rumor, entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare una nuova versione della Apple TV con due aggiornamenti fondamentali: un chip più potente e un nuovo modulo per la connettività. Si parla di processori A18, A19 o persino dei chip M1/M2, capaci di gestire giochi tripla A già presenti su Mac e iPhone, come Cyberpunk 2077, Resident Evil, Assassin’s Creed, Control e Death Stranding. A questi si aggiungerebbe il supporto a Wi-Fi 7, che ridurrebbe la latenza e aumenterebbe la velocità di connessione, perfetto per i giochi più esigenti.

Inoltre, il crescente interesse delle case di sviluppo per l’ecosistema Apple, favorito da strumenti come il Game Porting Toolkit e l’API Metal 4, rende sempre più concreta la possibilità che i giochi di punta arrivino anche sulla prossima Apple TV. A fronte di un prezzo che resterebbe competitivo rispetto a Fire TV o Roku, offrirebbe un’esperienza di gioco di alto livello. Questo renderebbe Apple TV molto più interessante per i videogiocatori, tanto da poterla mettere in competizione con Playstation e Xbox.

Apple potrebbe quindi non solo ritagliarsi un posto nel settore console, ma anche rafforzare il proprio ecosistema domestico, puntando anche al mercato del gaming AAA che vale oltre 75 miliardi di dollari l’anno.