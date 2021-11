PopChar X 9.3 con supporto Unicode 14 e altre novità

Gli sviluppatori di Ergonis Software hanno rilasciato la versione 9.3 di PopChar X, ultima versione della nota utility che consente di cercare e inserire caratteri speciali ed esplorare i vari elementi grafici integrati all’interno di un font.

La prima versione di questa applicazione (creata da uno sviluppatore austriaco) è stata rilasciata 34 anni addietro per i Mac con il System 6; da allora è stata costantemente aggiornata e rinnovata.

PopChar X 9.3 (si scarica da qui) supporta lo standard Unicode 14.0 (il più recente sistema di codifica che assegna un numero univoco ad ogni carattere usato per la scrittura di testi) e integra metriche di correzione per vari stili di font di sistema in macOS Big Sur e Monterey. È possibile mostrare informazioni sulla codifica Unicode ma anche proprietà relative ad aspetti tipografici; una opzione consente di assegnare un nome personalizzato ad un carattere e usare questi nomi per eseguire successivamente delle ricerche.

È come sempre possibile includere simboli difficili da individuare, composti da caratteri multipli; sono supportate le legature (caratteri uniti o decorativi disponibili in alcuni tipi di font, ad esempio molti tipi di carattere OpenType e alcuni tipi di carattere Apple, come Apple Chancery e Zapfino).

L’utility funziona sui Mac con OS X Yosemite (10.10) e seguenti ed venduta 29,99 euro direttamente sul sito degli sviluppatori. Gli utenti di PopChar X che hanno acquistato l’utility dall’1 maggio 2020 in poi, possono passare gratuitamente alla nuova versione. Dal sito degli sviluppatori è possibile scaricare una versione demo.