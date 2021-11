iPad aiuta a salvare pilota e figlia in un incidente aereo

Negli anni abbiamo raccontato diverse storie in cui i dispositivi Apple hanno contribuito a salvare la vita dei loro proprietari: Apple Watch in particolare, grazie alle sue funzioni legate alla salute dell’utente, è quello che più spesso riesce meglio in questo scopo, ma anche iPhone è stato protagonista di qualche salvataggio, permettendo ad esempio di effettuare una chiamata di emergenza a seguito di un’immersione in acqua a cui le ultime generazioni resistono brillantemente nonché tramite Siri quando fisicamente impossibilitati, oppure facendo letteramente da scudo a un uomo colpito da una freccia. Ma di iPad è forse la prima volta che ne riportiamo un salvataggio tra le nostre pagine.

E’ accaduto in Pennsylvania a seguito della caduta di un Cessna 150, un piccolo aereo monomotore biposto sul quale volavano un uomo di 58 anni e la figlia di 13: il veivolo aveva appena decollato dall’aeroporto internazionale di Wilkes-Barre Scranton quando è finito fuori dai radar della polizia di Stato, innescando immediatamente le ricerche. Dopo aver identificato il pilota, per prima cosa hanno contattato la moglie, che stava aspettando l’arrivo dei familiari a destinazione ed è stata così in grado di fornire il numero di cellulare dell’uomo.

A quel punto, con la collaborazione del Centro di coordinamento di salvataggio dell’aeronautica americana, hanno eseguito il ping del telefono cellulare e dopo aver scoperto che la figlia aveva un iPad hanno provato a localizzarli: «… con alcuni iPad sei in grado di inviare segnali per ottenerne le coordinate» ha spiegato James Serafin, capo della Bear Creek Volunteer Hose Company, riferendosi probabilmente ai modelli di iPad dotati di accesso alla rete cellulare e di GPS. «A quel punto siamo stati in grado di localizzarli».

Le ricerche sono terminate così dopo cinque ore ed hanno portato la squadra di soccorso a circa 11 chilometri a sud-est dell’aereoporto, all’interno di una zona boscosa. L’uomo e la ragazza, che hanno riportato ferite lievi, si trovavano già in uno stato pre-ipotermico e sono stati così trasferiti in ospedale in attesa di poter recuperare a pieno la salute. «Erano rannicchiati l’uno con l’altro per cercare di tenersi al caldo» ha aggiunto Serafin. «E’ raro sentire storie di sopravvissuti che si schiantano in quell’area, visto che hanno dovuto attraversare gli alberi e tutto il resto. E’ stato sicuramente un miracolo». Un miracolo favorito da un iPad.