Porta carte di credito super-compatto con protezione RFID a meno di 4 €

Ecco un porta carte di credito comodo da tenere in tasca per mettere al sicuro e a portata di mano tutte le carte più importanti: nome in codice C1912H3 lo trovate al momento in sconto, acquistabile per pochi Euro.

È davvero compatto – misura 10 cm di lunghezza, 6,3 cm di larghezza e appena 0,8 cm di spessore – ed è realizzato con una custodia in metallo particolarmente resistente e dotata di protezione RFID, una caratteristica sempre più richiesta per evitare clonazioni o accessi indesiderati ai dati sensibili contenuti nelle carte contactless.

Per questo motivo è tra i gadget più comodi da usare soprattutto in contesti affollati o durante i viaggi e nonostante il suo formato minimalista è comunque in grado di contenere fino a 5-6 carte, per altro mantenendole perfettamente in ordine e facilmente accessibili.

Grazie infatti a una levetta posta nella parte inferiore è possibile estrarle tutte a scalare con un solo gesto, rendendo più semplice scegliere quella da utilizzare, senza doverle sfogliare una a una o tirarle fuori tutte.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 4 €.

È disponibile in un’ampia gamma di colori – argento, rosso, oro, verde, grigio, blu e nero – in modo da adattarsi a diversi gusti ed esigenze estetiche.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

