Potreste avere diritto ad una presa smart a 1,99 €, scoprite se siete fortunati

Su Amazon trovate in offerta Tapo Presa Smart Italiana WiFi, pensata per gestire da remoto dispositivi elettrici. Il costo è di 1,99€ per alcuni utenti selezionati, applicando il codice promozionale, in netto calo rispetto ai 22,99€ di listino.

Compatibile con Alexa, Google e app Tapo

La Tapo Presa Smart Italiana WiFi si collega alla rete domestica e permette di controllare qualsiasi apparecchio elettrico direttamente da smartphone, tramite l’app gratuita Tapo. Compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, consente l’automazione tramite comandi vocali o routine. Il design è compatto, con spina italiana Schuko e supporto fino a 3680W (16A), ideale per elettrodomestici come stufe, ventilatori e lampade.

Timer, programmazione e controllo remoto

Con le funzioni di timer e programmazione, potete impostare orari di accensione e spegnimento automatici, riducendo gli sprechi e migliorando la sicurezza. È utile per simulare presenza in casa durante le vacanze o per accendere dispositivi solo nelle fasce orarie desiderate. Dall’app è possibile monitorare lo stato in tempo reale e spegnere da remoto i dispositivi collegati, anche quando siete fuori casa.

Installazione semplice e gestione integrata

L’installazione richiede solo pochi minuti: basta collegare la presa, connetterla al WiFi tramite app e iniziare a usarla. Non serve un hub dedicato. All’interno dell’app Tapo è possibile gestire più prese contemporaneamente, assegnare nomi personalizzati e creare gruppi per controllare più dispositivi insieme. È compatibile con Android e iOS, e supporta aggiornamenti firmware OTA.

Per alcuni utenti selezionati, la Tapo Presa Smart Italiana WiFi è disponibile a soli 1,99€, rispetto ai 22,99€ di listino, utilizzando il codice promozionale al momento del pagamento. Lo sconto è applicabile solo se segnalato nell’account Amazon al momento dell’acquisto.

