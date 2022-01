Power Bank mostruosa da 50.000 mAh, solo 25€ in offerta

Se c’è un problema che attanaglia il mondo dell’elettronica senza distinzioni, chi più, chi meno, è quello dell’autonomia. Smartphone, tablet e in generale qualsiasi apparecchiatura elettronica hanno necessità di ricariche frequenti. Ed allora, viene certamente in aiuto una batteria portatile esterna: questa volta da ben 50 mila mAh. Adesso in offerta a partire da 25 euro. Clicca qui per acquistarla.

Sono disponibili due versioni, la prima senza supporto alla ricarica veloce, da 25 euro, e la seconda con qualche euro in più, che consigliamo vivamente di acquistare, a 27 euro. Entrambe, comunque, hanno una capacità di 50000mAh, con una potenza nominale di ben 32500mAh, con un tasso di conversione che è dunque del 65%, un dato tutto sommato normale per qualsiasi tipo di periferica simile.

A livello di ingressi propone 5V/2.1A grazie a una USB-C, una Micro USB e una porta Lightning, mentre come uscite propone tre USB-A e una USB-C. E’ fatto in ABS, e ha dimensioni tutto sommato contenute considerando la capacità di 50 mila mAh, con il suo formato da 16,9 x 8,3 x 5,2 centimetri, con un peso netto di circa 1 kg.

La batteria dispone anche di un grande display digitale per prendere visione delle informazioni più importanti sullo stato della batteria e della ricarica. Inoltre, propone anche 2 luci a LED, utili dunque come torce di emergenza.

Potete acquistarla in offerta a questo indirizzo nella colorazione nera o bianca, con la versione senza ricarica rapida a 25 euro, e quella con il supporto alla ricarica veloce a 27 euro. Consigliamo certamente l’acquisto di quest’ultima direttamente a questo indirizzo.