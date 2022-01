Una serie e un documentario su Abramo Lincoln in arrivo su Apple TV+

Manhunt è il titolo di una nuova serie dedicata all’assassinio di Abraham Lincoln – il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America – che arriverà su Apple TV+.

Serie a parte, arriverà su Apple TV+ anche “Lincoln’s Dilemma”, documentario indicato come una prospezione che ha portato il Presidente USA a esprimendosi contro la schiavitù, spingendo il Congresso alla promulgazione del XIII emendamento costituzionale, che bandì definitivamente la schiavitù in tutto il Paese nel 1865.

Negli USA la voce narrante del documentario è quella di Jeffrey Wright, arricchita da interventi da Bill Camp come voce di Abraham Lincoln e Leslie Odom Jr. come voce di Frederick Douglass, politico, riformatore, abolizionista e sostenitore del diritto di voto per le donne statunitense.

Il documentario è basato sul pluripremiato volume “Abe: Abraham Lincoln in His Times” di David S. Reynolds, e mostra il punto di vista di vari giornalisti, insegnanti e studiosi di Lincoln, ma anche rari materiali di archivio che promettono di fare comprendere meglio alcune sfumature del “Grande Emancipatore” che ha tra i suoi meriti l’essere riuscito a ricostituire l’unità nazionale, nonostante la secessione di alcuni stati del sud e la guerra civile che dilaniò il Paese per quattro anni.

“Lincoln’s Dilemma” verrà trasmesso in anteprima globale su Apple TV+ il 18 febbraio. In soli due anni, Apple TV+ ha fatto la storia dei servizi di streaming segnando in poco tempo importanti traguardi: ha ottenuto 763 nomination e 190 riconoscimenti, tra cui candidature ai premi Oscar e BAFTA, 12 premi Primetime Emmy Award nelle principali categorie, Daytime Emmy Awards, SAG Awards, NAACP Image Awards, Peabody Awards, AFI Awards, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Kidscreen Awards e molti altri.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.