ASUS ROG Xbox Ally, la console-PC si pre ordina su Amazon a partire da 599 euro

Il mondo dei PC portatili che vogliono sembrare console è davvero mutato negli ultimi mesi. Con l’arrivo di una versione Xbox dell’Asus ROG Ally il confine diventa ancora più sottile. Già a giugno scorso Microsoft ha annunciato la collaborazione con ASUS per la produzione di due dispositivi portatili da gaming ROG Ally con il marchio Xbox. Con l’avvicinarsi della data di uscita, fissata per ottobre, Microsoft ha svelato i prezzi ufficiali di questi prodotti. I pre ordini sono già aperti su Amazon.

Il modello di fascia alta, ROG Xbox Ally X, dotato del processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, sarà disponibile a 899 euro, mentre la versione più orientata ai giocatori casual, ROG Xbox Ally, monta invece il processore AMD Ryzen Z2 e costerà 599,99 euro.

I preordini per entrambi i dispositivi sono già aperti in 38 paesi, Italia inclusa.

Oltre alle console, ASUS offre separatamente alcuni accessori originali, tra cui una custodia con esterno idrorepellente e una tasca rimovibile per il caricatore da 65W.

L’idea, con queste macchine portatile, è quella di coniugare l’esperienza maturata con le console Xbox, permettendo a Microsoft di ottimizzare l’esperienza schermo intero su questi handheld che montano Windows 11, riducendo le attività in background e posticipando i processi non essenziali per dedicare più risorse al gaming.

Inoltre, le console propongono l’app Xbox aggiornata, che funge da launcher universale per giochi e applicazioni installate, eliminando la necessità di navigare su desktop per scegliere cosa giocare. Questo, ovviamente, avvicina le handheld a delle vere e proprie console, anche se di fatto il cuore rimane quello di un PC.

Per i pre ordini vi rimandiamo direttamente alle pagine Amazon, con consegne per il 16 ottobre prossimo.

Cosa sono Rog Xbox Ally e Ally X

ROG Xbox Ally e il più potente ROG Xbox Ally X, sono dei PC Handheld, sebbene il confine con le console portatili si stia, pian piano assottigliando. Questo anche grazie al software che, sostanzialmente è Windows 11, con la possibilità di abilitare un particolare laucher di Microsoft che permette di usare il PC come se fosse, di fatto, una vera e propria console portatile.

Entrambi i dispositivi vantano un display IPS Full HD da 7 pollici con refresh rate a 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus+. Tra le funzionalità innovative, Xbox ha introdotto un programma di compatibilità per handheld che consente di identificare facilmente i giochi ottimizzati per questi dispositivi tramite badge “Handheld Optimized” o “Mostly Compatible”. Inoltre, nuove funzioni come la consegna avanzata degli shader migliorano i tempi di caricamento, le prestazioni e l’efficienza energetica

Entrambi i modelli presentano impugnature ergonomiche ispirate ai controller ufficiali Xbox e un tasto Xbox fisico per accedere rapidamente al menù di gioco e alle impostazioni. Il modello meno potente, ROG Xbox Ally è pensato per giocatori casual e appassionati, con processore AMD Ryzen Z2 A, 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione. La versione top di gamma, ROG Xbox Ally X, monta il potente AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB di RAM e 1TB di SSD, con trigger a impulsi per un controllo ancora più immersivo.

I giochi accessibili su questi handheld sono, sostanzialmente, gli stessi disponibili su Xbox e PC, potendo scaricare e installare i titoli da tutte le librerie note, come Steam, Battle.net, Epic Games e chi più ne ha, più ne metta. Inoltre, è possibile accedere ai titoli di Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming.

Ovviamente, si tratta di vere e propri PC stand alone, che non necessitano di console Xbox o PC collegati per funzionare.

Inoltre, essendo veri e propri PC, sia ROG Xbox Ally, che Ally X supportano anche applicazioni Windows standard, quindi è possibile usarli per altre attività come Microsoft Office o navigazione web, rendendoli dispositivi versatili oltre che concentrati sul gaming. In questo caso è ipotizzabile collegarli a monitor o TV esterni, per usarli come PC desktop, anche se il loro focus non è naturalmente questo.

Il dispositivo può essere comunque collegato a tastiere esterne via USB-C o wireless, permettendo di trasformarlo in una postazione più produttiva se necessario.

L’appuntamento è per il 16 ottobre prossimo, data di uscita per ambo i modelli.