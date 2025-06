La campagna pubblicitaria Shot on iPhone compie 10 anni ed è premiata a Cannes

La campagna pubblicitaria di Apple “Shot on iPhone“, curata dall’agenzia TBWA\Media Arts Lab, si è aggiudicata un prestigioso Grand Prix ai Cannes Lions, festival che si svolge nella città di Cannes (Francia) e premia l’eccellenza della creatività mondiale.

Nel corso del prestigioso evento per l’advertising che vede protagoniste le campagne più belle e le agenzie più creative, è stato assegnato un premio alla campagna di Apple nell’ambito della categoria “Creative Effectiveness” che premia campagne che non solo sono creative, ma che hanno anche dimostrato di avere un impatto significativo sui risultati aziendali.

Lanciata nel 2015 per pubblicizzare le funzionalità della fotocamera di iPhone 6, la campagna pubblicitaria “Shot on iPhone” ha dieci anni. Intorno a questa campagna sono nate varie iniziative, con immagini che hanno fatto il giro del mondo sui social media con l’hashtag #ShotoniPhone, dando risalto a varie modalità di scatto, mostrando tecniche fotografiche avanzate e controlli che è possibile sfruttare con le fotocamere di iPhone, trasformando scatti estemporanei in una piattaforma di annunci di portata mondiale.

La campagna “Shot on iPhone” è stata premiata al Cannes Lions International Festival of Creativity “per la sua capacità innovativa di democratizzare la pubblicità, trasformando momenti quotidiani in arte”, sfumando il confine tra arte e vita quotidiana, ha spiegato Andrea Diquez, CEO dell’agenzia di advertising GUT (presidente di giuria di quest’anno per la categoria in qiestione).

“La campagna si è distinta come una lezione magistrale elevando contenuti generati dagli utenti, contribuendo a costruire una piattaforma a lungo termine con una sorprendente esecuzione”. E ancora: “Quando un cliente si impegna a lungo termine su una piattaforma costruita intorno a un profondo lavoro creativo che ha risonanza globale e locale, è qualcosa di magico, una combinazione unica che rende la campagna pubblicitaria, ndr) veramente meritevole della più alta onoreficenza del settore”.