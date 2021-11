Apple svela come è nata la campagna Shot on iPhone

A sette anni dal lancio della sua campagna pubblicitaria di successo Shot on iPhone, Apple ha fornito una rara visione dell’ amore dell’azienda per i cartelloni pubblicitari. Il vicepresidente delle comunicazioni marketing di Apple, Tor Myhren, ha tenuto un discorso di apertura durante Elevate: Out of Home, un evento organizzato dalla pubblicazione pubblicitaria Adweek.

Descrivendo i cartelloni pubblicitari come “espressioni all’aperto”, Myhren ha sottolineato che Apple le utilizza dagli anni ’90. Secondo Adweek il dirigente della multinazionale di Cupertino ha fatto riferimento alla leggendaria campagna Think Different di allora fortemente voluta da Steve Jobs. Peraltro, il vicepresidente ha sottolineato come Apple crede che il mezzo sia diventato più efficace nel tempo. Ha spiegato anche come è nata la serie di spot Shot on iPhone.

Amiamo assolutamente l’outdoor. Infrange tutte le regole della cultura digitale veloce, temporanea e frammentata di oggi. È statica, non si muove, è singolare, tutte cose che la maggior parte del marketing al giorno d’oggi non è Shot on iPhone era un’idea ridicolmente semplice basata sul comportamento che stavamo osservando nelle persone che pubblicavano le loro foto assegnando hashtag in modi diversi

La semplicità è continuata dall’ideazione fino all’esecuzione, ha spiegato Myhren, perché gli annunci esterni possono contenere solo poche parole e ancora meno immagini.

Devi togliere l’artificio e arrivare alla verità

Come ha sottolineato anche Myhren, l’idea del cartellone centrale si è espansa in nuove forme. «Quando hai una piattaforma così ricca – ha spiegato – non c’è limite a dove si può andare».

Tra le ultime iniziative della campagna pubblicitaria Shot On iPhone, Apple ha chiesto a sei fotografi di scattare immagini con iPhone 13 e iPhone 13 Pro: la serie “Expand your perspective” è una campagna pubblicitaria presentata su Instagram con l’hashtag #ShotOniPhone, pensata per evidenziare le potenzialità del nuovo ultra‑grandangolo e grandangolo di iPhone 13: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.