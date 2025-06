Philips Hue immerge in luci e colori con Play Wall Washer e AI

Philips Hue continua a innovare nel settore dell’illuminazione smart con due novità: l’introduzione della lampada Hue Play Wall Washer, pensata per offrire un’esperienza di luci e colori immersiva e dinamica proiettata sul muro, e il lancio graduale del nuovo assistente AI, che permette di creare scenari luminosi personalizzati con comandi vocali o testuali.

La prima novità riguarda l’arrivo della nuova lampada Hue Play Wall Washer, progettata per proiettare un’illuminazione di colori vivaci e sfumature uniformi, senza abbagli e sfarfallii, su ampie superfici, ideale per film, videogiochi, musica o semplicemente per creare la giusta atmosfera.

Utilizza la tecnologia ColorCast, già presente nella lampada Hue Twilight, così da offrire una sfumatura di colori sull’intera parete che sia più fluida possibile.

Quanto all’estetica, la lampada è compatta e discreta, proponendo misure di appena 9,1 x 7,6 x 15,7 centimetri, con telaio costruito in alluminio opaco (per evitare qualsiasi riflesso sul televisore), disponibile nei colori nero o bianco. Nonostante le dimensioni ridotte, emette fino a 1035 lumen di luce regolabile in intensità, velocità, direzione e luminosità.

È compatibile con HomeKit, controllabile tramite l’app Casa o comandi vocali con Siri, e può essere integrata perfettamente con l’ecosistema Philips Hue, inclusi il Hue HDMI Sync Box e le app Hue Sync per TV e PC, permettendo la sincronizzazione delle luci con i contenuti multimediali.

I prezzi di listino, sul sito Philips Hue, sono di 199 euro per la versione singola e 349 euro per il pacchetto contenente due unità. Nel momento in cui scriviamo risulta disponibile anche da questa pagina di Amazon ma a prezzi sensibilmente più alti.

Assistente AI Philips Hue

Parallelamente al lancio hardware, Signify ha reso disponibile il suo assistente AI che permette di selezionare o creare scenari luminosi personalizzati, semplicemente descrivendo il tipo di atmosfera desiderata. L’assistente può suggerire scene preimpostate dalla galleria o generarne di nuove in base al contesto, all’umore o all’occasione.

È già disponibile per gli utenti nei Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo con l’app impostata in inglese, e sarà disponibile nel Regno Unito da luglio, con un rilascio globale previsto per la fine di agosto. Entro fine anno, l’assistente sarà in grado anche di creare automazioni e programmi di illuminazione.

Ricordiamo che prima di comprarle le luci Philips Hue si possono guardare in realtà aumentata su iPhone e iPad. Tutti i prodotti e le luci smart Philips Hue sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon