Nintendo Switch 2 torna prenotabile su Amazon a prezzo minimo garantito

La prenotazione Nintendo Switch 2 è tornata finalmente disponibile su Amazon, e i fan della grande N possono già bloccare la loro console di nuova generazione in vista del lancio nella data ufficiale di uscita è giovedì 5 giugno 2025, giorno in cui partiranno le spedizioni per chi ha già confermato la prenotazione. Prenotazione Nintendo Switch 2: perché conviene Amazon offre alcuni vantaggi chiave per la prenotazione Nintendo Switch 2: Il prezzo Nintendo Switch 2 viene bloccato al minimo garantito, quindi anche se nei prossimi giorni dovesse calare, chi ha prenotato risparmierà automaticamente.

La prenotazione su Amazon garantisce consegna veloce al lancio, soprattutto per gli utenti Prime.

Si può gestire facilmente la prenotazione, con la possibilità di cancellare senza penali fino a pochi giorni dalla spedizione.

Il prodotto è facilmente restituibile se non dovesse piacere entro il termine di 15 giorni

Possibilità di pagamento anche a rate senza interessi e garanzie Nintendo Switch 2: cosa aspettarsi La Switch 2 porta diverse novità: uno schermo migliorato, hardware più potente e una lineup di giochi già molto attesa. Si parla di nuovi capitoli delle saghe storiche Nintendo (come Zelda e Mario) e anche di nuove IP per arricchire l’offerta. Accanto alla console, arriveranno anche accessori ufficiali come nuovi Joy-Con e dock aggiornati. Prezzo Nintendo Switch 2 Amazon e disponibilità limitata Il prezzo Nintendo Switch 2 su Amazon è stato confermato a 469,90€, ma attenzione: proprio per l’altissima domanda, i pezzi prenotabili potrebbero essere limitati. Conviene muoversi in fretta per essere sicuri di ricevere la console al day one. La data di lancio ufficiale è giovedì 5 giugno 2025, un momento che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nel mondo Nintendo. Per prenotare subito e assicurarsi il prezzo minimo garantito, ecco il link attivo: Prenotazione Nintendo Switch 2 su Amazon.

