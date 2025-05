Lidar per la guida autonoma uccide la fotocamera di un iPhone

Con la diffusione delle auto a guida autonoma, cresce anche un rischio nascosto di cui pochi sono consapevoli: i sensori LiDAR, che lavorano insieme a radar e telecamere per creare piattaforme avanzate di guida autonoma possono essere un problema per e fotocamere.

iPhone 16 Pro Max danneggiato dal LiDAR di una Volvo EX90

Questi sistemi permettono alle auto di “vedere” l’ambiente circostante e aumentano sicurezza e precisione, ma nascondono un rischio sottovalutato per gli amanti di foto e video: possono danneggiare i sensori fotografici degli smartphone e delle fotocamere digitali.

La scoperta arriva da un utente Reddit, u/Jeguetelli, che ha raccontato la sua esperienza: dopo aver registrato un filmato con un iPhone 16 Pro Max mentre riprendeva un SUV Volvo EX90 in movimento, si è accorto che il sensore della fotocamera del telefono aveva subito danni permanenti. Il risultato? Immagini con una costellazione di pixel bruciati e difettosi, proprio come se il sensore fosse stato colpito da un fascio luminoso ad alta intensità.

Perché i sensori LiDAR possono danneggiare i sensori fotografici

Il SUV Volvo EX90 integra un sofisticato sistema di sicurezza basato su LiDAR, telecamere e radar. Il LiDAR, in particolare, lavora trasmettendo raffiche di luce laser vicine all’infrarosso per mappare l’ambiente. Ma ecco il punto critico: questi fasci laser, se colpiscono direttamente un sensore fotografico, possono danneggiarlo in modo permanente, perché i sensori non sono progettati per gestire questo tipo di esposizione intensa.

In una dichiarazione al sito The Drive, Volvo ha confermato la possibilità del problema, spiegando: “È generalmente consigliabile di non puntare la fotocamera direttamente verso un sensore LiDAR. La luce laser emessa può potenzialmente danneggiare il sensore della fotocamera o influire sulle sue prestazioni”.

Come proteggere gli smartphone dai danni del LiDAR

In realtà non tutte le fotocamere sono uguali: alcuni modelli di fascia sono già dotati di protezioni integrate contro le fonti luminose ad alta intensità. Tuttavia, se si desidera evitare rischi, è bene usare filtri o cover protettive, non avvicinarsi troppo ai sensori LiDAR per riprese ravvicinate e conoscere i limiti dei propri dispositivi fotografici.

Approfondimenti sul LiDAR e sulla mobilità smart

Per chi vuole saperne di più sul funzionamento dello scanner LiDAR nei dispositivi Apple, ecco otto suggerimenti per usare lo scanner LiDAR di iPhone e iPad.

Tutte le notizie di Macitynet dedicate al mondo delle auto, ai veicoli elettrici e alla mobilità smart ed ecosostenibile si trovano nella sezione ViaggiareSmart, sempre aggiornata con le ultime novità.