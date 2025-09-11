Nuovi Apple watch 11 su Amazon, in vendita anche in cinque rate senza interessi

Amazon non ha perso tempo a strettissimo giro di posta ha messo in vendita i nuovi Apple Watch 11 che Apple ha presentato martedì. Parliamo dei nuovi smartwatch rinnovati che Amazon offre allo stesso prezzo e con gli stessi tempi di spedizione di Apple.

Le novità di Apple Watch 11

Di questi smartwatch presentiamo una dettagliata descrizione in un articolo approfondito che abbiamo pubblicato poco dopo il loro lancio.

La novità principale è la capacità di misurare la pressione arteriosa lanciando un allarme quando supera determinati parametri; questa funzione però non è ancora attiva, lo sarà dopo l’approvazione da parte delle autorità sanitarie, cosa che dovrebbe arrivare entro non troppo tempo.

Imporrtante anche l’aumento dell’autonomia che oggi Apple pubblicizza in 24 ore; significativo l’incremento di resistenza del vetro: due volte più resistente ai graffi, dice Apple, rispetto a Series 10.

La scheda di Apple Watch 11

Pubblichiamo qui di seguito la scheda che riporta Amazon

QUALITÀ DEL SONNO Un nuovo parametro che ti aiuta a controllare come dormi e a riposarti meglio.

ANCORA PIÙ INFORMAZIONI SULLA TUA SALUTE — Ricevi notifiche se la frequenza cardiaca è troppo alta o troppo bassa, accedi ai dati sanitari raccolti mentre dormi nell’app Parametri Vitali e misura il livello di ossigeno nel sangue.

DESIGN SPETTACOLARE — Sottile e leggero, Series 11 è comodo da indossare tutto il giorno e anche mentre dormi, così puoi monitorare i tuoi parametri vitali 24 ore su 24.

IL TUO COMPAGNO DI FITNESS IDEALE — Parametri evoluti per tutti i tuoi allenamenti, funzioni come Ritmo definito, Zone di frequenza cardiaca e Carico di allenamento, e molto altro. In più, con Series 11 hai tre mesi gratis di Apple Fitness+.

TANTA AUTONOMIA IN PIÙ — Fino a 24 ore di utilizzo normale. E ricarica rapida per avere fino a 8 ore di utilizzo normale in soli 15 minuti.

FATTO PER DURARE — Display ultrarobusto con vetro due volte più resistente ai graffi rispetto a Series 10. Resistenza all’acqua fino a 50 m e resistenza alla polvere di grado IP6X.

Amazon è un rivenditore autorizzato Apple per questa ragione ha i prodotti della Mela contemporaneamente ad Apple stessa. quindi gli Apple Watch arriveranno nei magazzini di Amazon venerdì 19 settembre, quando saranno ordinabili anche nei negozi Apple e saranno immediatamente spediti.

È anche possibile selezionare in fase di check out (dopo avere aggiunto al carrello il prodotto) il pagamento in cinque rate senza interessi e senza garanzie, secondo la classica formula Amazon, oltre che restituire gli auricolari entro 14 giorni dalla loro ricezione se non si sarà soddisfatti.

Altro dettaglio importante è il prezzo minimo garantito. Se per caso da oggi al giorno della spedizione dovessero arrivare degli sconti (è già successo…) pagherete il prezzo minimo.

Apple Watch 10 ha lo stesso prezzo di Apple Watch 10. Parte da 459 € nella versione 42mm con bracciale sport. La versione da 46mm costa 50 € in più (489 €).

Partire da qui per gli ordini