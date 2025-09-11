A Sam Altman di OpenAI piace iPhone Air

Il CEO di OpenAI, Sam Altman, loda l’iPhone Air e afferma che è quello che desiderava da tempo. Il commento di Altaman è arrivato dopo la recente presentazione del dispositivo ultra-sottile nel corso dell’evento Awe Dropping del 9 settembre, e il CEO appoggia anche l’idea di sostituire Siri con ChatGPT.

iPhone Air si distingue per essere molto sottile (5,6mm) e leggero (165 grammi). È veramente “snello” ma vanta il display ProMotion e il chipset A19 Pro, quest’ultimo con un core in meno sul versante GPU rispetto all’iPhone 17 Pro.

Apple promette batteria della durata di un giorno ed evidenzia la disponibilità della custodia MagSafe specifica con una superficie esterna extra lucida e una struttura in policarbonato rinforzato per proteggere iPhone Air da graffi e cadute.

I commenti di Altman su X di iPhone Air

Altman sembra entusiasta del dispositivo e scrive: “È il primo aggiornamento di iPhone che desidero dopo tempo, sembra molto cool”. A un utente che chiedeva conferma se il riferimento era all’iPhone Air, ha risposto affermativamente confermando che il design sottile è il dettaglio che gradisce di più.

Altman ha poi risposto favorevolmente a un follower che suggeriva la possibilità per Apple di sostituire ChatGPT con Siri. “Sembra un’ottima idea. Sono favorevole”, ha risposto Altman, un “endorsement” che arriva in un momento nel quale Apple sembra in ritardo nel proporre una sua AI completa che faccia dimenticare Siri.

first new iphone upgrade i have really wanted in awhile! looks very cool. — Sam Altman (@sama) September 9, 2025

La Casa di Cupertino sta da qualche tempo offrendo funzionalità di AI generativa su iPhone ma non è ancora arrivato nulla in grado di migliorare Siri. Nel corso dell’evento per il lancio della lineup di iPhone 17 è stata data poca attenzione alle funzionalità AI, chiaro segnale di prudenza rispetto al passato. Si vocifera di possibili partnership con Google per lo sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni ma anche di nuove funzionalità frutto di sistemi LLM costruiti “in casa”, incertezze che potrebbero aprire le porte a collaborazioni più profonde con OpenAI.

