GEEKOM fa debuttare il super mini PC A9 Mega e i portatili GeekBook ad IFA 2025

Di Settimio Perlini
A IFA 2025 GEEKOM ha presentato una serie di novità che segnano un ampliamento strategico del catalogo: un nuovo modello di fascia alta nel segmento dei mini PC che vuol far concorrenza Apple Mac studio e, per la prima volta, due notebook sotto il marchio GeekBook. L’azienda consolida così la propria posizione nel settore dei computer compatti e apre al mercato dei portatili con un approccio orientato a prestazioni, efficienza e supporto alle applicazioni di intelligenza artificiale in locale.

A9 Mega: il super mini PC con accelerazione AI

Il prodotto di punta è A9 Mega, definito dal produttore come il mini PC AI più potente al mondo. L’obiettivo dichiarato è integrare capacità computazionali CPU, GPU e soprattutto NPU in un formato ridotto, con particolare attenzione alle applicazioni AI on-device.

Il nuovo mini PC di punta di GEEKOM si basa su piattaforma AMD di ultima generazione, con CPU ad alte prestazioni affiancata da una NPU dedicata per l’accelerazione AI in locale. La memoria RAM arriva fino a 64 GB DDR5, mentre lo storage prevede SSD NVMe PCIe 4.0 con capacità fino a 4 TB. La grafica integrata Radeon supporta editing, rendering e riproduzione multimediale avanzata con codec moderni come AV1 e H.265.

Sul fronte connettività, A9 Mega integra Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ed Ethernet cablata a 2.5 GbE, insieme a un set completo di porte tra cui USB4 compatibile Thunderbolt, USB-A 3.2, HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 per configurazioni multi-monitor in 4K e 8K. Il sistema operativo previsto è Windows 11 Pro, con compatibilità anche per distribuzioni Linux.

Il design resta compatto e realizzato in lega metallica, con un sistema di raffreddamento ottimizzato per sostenere carichi di lavoro pesanti.

Secondo i comunicati ufficiali, il sistema è progettato per sostenere carichi prolungati senza throttling, grazie a un nuovo sistema di dissipazione ottimizzato per prestazioni stabili in scenari di produttività, creazione di contenuti e automazione. La presenza della NPU consente di eseguire modelli generativi, upscaling di immagini e video, trascrizioni e assistenza vocale senza passaggio obbligato al cloud.
Attualmente viene offerto/finanziato su Kickstarter a 1.899 $ a partire da questa pagina.

GeekBook: l’ingresso di GEEKOM nei notebook

Per la prima volta GEEKOM ha presentato anche una linea di notebook, i GeekBook X14 Pro e X16 Pro. Si tratta di modelli sottili dalle caratteristiche simili e orientati a produttività e creatività leggera, con configurazioni basate su Intel Core Ultra 5 225H e Core Ultra 9 285H, abbinate a grafica Arc 130T e 140T.

Le due varianti differiscono principalmente per dimensione del display, 14 e 16 pollici, e per la presenza di un lettore micro-SD sul 16″, mentre la filosofia progettuale resta la stessa: offrire macchine compatte, con autonomia ottimizzata e una dotazione tecnica adatta a un utilizzo professionale di medio livello. Strana la presenza di porte USB-A.

Con i GeekBook, GEEKOM estende la propria offerta oltre il segmento dei mini PC, entrando in un mercato più ampio e competitivo, ma con un posizionamento che punta a mantenere coerenza con la filosofia “premium lineup” annunciata in occasione della fiera. Non sono ancora disponibili i prezzi finali al pubblico.

Piccoli PC e grandi successi

Ovviamente non mancavano i modelli di successo di Geekom che rappresentano anche una offerta interessante per il “back to school” con offerte dedicate nel mese di Settembre. In particolare il modello A6 che abbiamo recensito di recente anche sulle nostre pagine.

La direzione di Geekom

Le novità di IFA 2025 evidenziano una strategia articolata su due direttrici: rafforzamento della gamma mini PC con A9 Mega e ingresso nel settore notebook con GeekBook. La  diversificazione del portafoglio delle offerte serve ad intercettare nuove fasce di utenza.

Il focus sulla componente AI rappresenta un punto centrale: GEEKOM ha sottolineato più volte la volontà di offrire prestazioni AI locali, indipendenti dal cloud, come elemento distintivo rispetto alla concorrenza. Questo posizionamento è in linea con l’evoluzione del mercato, che vede nella presenza di NPU dedicate un criterio di differenziazione crescente tra le piattaforme hardware.

Per ulteriori informazioni sui modelli e i prezzi di Geekom potete consultare il sito in Italiano  e la pagina Amazon del marchio.

