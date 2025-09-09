Apple Watch Serie 11, più sottile, resistente e capace di prevenire i rischi per la salute

Accanto alle AirPods 3, Apple ha presentato Apple Watch Serie 11, il nuovo modello che segna un altro passo avanti nell’evoluzione del dispositivo indossabile più popolare al mondo, adesso con un maggiore focus sulla saluto.

A sottolinearlo è stato lo stesso Tim Cook, ricordando come Apple Watch non sia soltanto un accessorio di design, ma un compagno quotidiano che nel tempo ha dimostrato in più occasioni di salvare vite umane grazie alle funzioni di monitoraggio della salute, della sicurezza e di emergenza.

Tra le funzionalità più innovative, spicca la capacità di Apple Watch di monitorare i rischi legati all’ipertensione arteriosa, condizione che interessa 1,3 miliardi di persone nel mondo ed è spesso asintomatica. Dopo 30 giorni di utilizzo, l’orologio fornisce una valutazione del rischio ipertensivo, basata su studi su un campione di oltre 100.000 persone.

Questa funzione sarà disponibile in 150 paesi e si prevede che potrà avvertire oltre un milione di utenti del rischio di ipertensione. Di fatto, non solo la Serie 11, ma anche i modelli precedenti di Apple Watch saranno in grado di offrire questa importante segnalazione, ampliando la platea di persone che possono beneficiare di questa prevenzione tecnologica.

A livello estetico questa Serie 11 si distingue per un profilo ancora più elegante e snello, frutto di un lavoro di ottimizzazione delle dimensioni. Il cristallo del display è stato interamente riprogettato e ora vanta una copertura che offre una resistenza doppia rispetto al modello precedente. Ancora, maggiore attenzione è stata posta sulla la grafica dei quadranti, con numeri realizzati in vetro scolpito che donano un tocco distintivo e ricercato al design complessivo.

Altra rivoluzione tecnica di questa generazione è l’introduzione del supporto al 5G. Grazie a una nuova antenna progettata per massimizzare l’efficienza, Apple Watch Serie 11 assicura connessioni più rapide e stabili, mantenendo al tempo stesso consumi energetici ridotti, con la nuova batteria che garantirà un’autonomia di 24 ore.

Ovviamente, il nuovo Apple Watch nasce con watchOS 26, l’aggiornamento più importante del sistema operativo che introduce funzionalità mirate al benessere, alla comunicazione e alla sicurezza, con interfaccia arricchita da nuove animazioni, quadranti raffinati e una gestione più intelligente delle notifiche.

Un altro tema affrontato durante la presentazione è il sonno: Apple Watch introduce lo “sleep score”, un punteggio che aiuta a capire non solo se si dorme abbastanza, ma anche la qualità del sonno e il rischio potenziale di apnea notturna. Ogni notte viene fuori un punteggio con una classificazione del livello di sonno: i dati di 5 milioni di notti di sonno usate per addestrare AI permettono di capire cosa va bene e cosa va.

Sumbul Ahmad Desai, vicepresidente della divisione salute di Apple, ha spiegato come l’orologio non si limiti a raccogliere dati, ma li interpreti per offrire un’analisi della salute personalizzata, capace di individuare segnali importanti e fornire indicazioni tempestive.

Apple Watch Serie 11 sarà accompagnato anche da una nuova collezione di cinturini, che include modelli firmati Nike e la prestigiosa linea Hermes, accompagnati dai tradizionali quadranti speciali dedicati a quest’ultima. Tra le novità figura anche un elegante bracciale in metallo, mentre per il corpo dell’orologio sono disponibili tre finiture in titanio lucidato e quattro colori realizzati in alluminio riciclato.