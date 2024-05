Con questa presa smart misurate il consumo degli elettrodomestici a solo 9,75 euro

Pubblicità

Ansia da consumo di corrente? Con una presa smart che vi costa, per oggi, 9 euro, risolverete. Parliamo di questa presa Meross che trovate in offerta del giorno e vi permette di tenere sempre sotto controllo quanto una lampada o un elettrodomestico e persino misurare quanto produce il vostro pannello solare.

L’accessorio di cui parliamo funziona molto semplicemente. Si infila nella presa da una parte, dall’altra si collega un qualunque dispositivo e il gioco è fatto: dentro all’app, collegata via Wi-Fi si vedranno tutte le informazioni sul consumo che ci interessano. Tra queste, la potenza istantanea e dati statistici da calendario. Potremo ad esempio sapere quanto un elettrodomestico ha consumato in un giorno. Utile per valutare quanto assorbe e quanto ci costa (è anche possibile a questo scopo sfruttare un calcolatore interno) l’utilizzo di un certo dispositivo.

Se invece dovessimo collegare alla spina il pannello solare a quel punto potremo vedere la produzione di energia e anche qui fare una stima economica.

Come accennato visto che la spina è collegata via WiFi è possibile controllare tutte queste informazioni sul telefono da qualunque punto dove esiste un collegamento Internet.

Oltre a misurare la corrente, la spina Meross funziona come una normale spina smart. Permette anche di impostare l’orario di accensione o spegnimento in base alle esigenze e alle abitudini proprie o della famiglia.

L’accessorio Meross è oggi offerto in sconto. Lo pagate solo 9,79 € in versione Schucko compatibile con Alexa Google Home e SmartThings. La versione con spina L (la versione Italiana) costa 11,99 €, pure in sconto.

Eventualmente potete anche comprare una presa che funziona allo stesso modo che però è anche compatibile con HomeKit. La pagate, anche qui, in sconto a 13,99€