Gratis VMware Fusion Pro per Mac e VMware Workstation Pro per Pc

VMware Fusion Pro per Mac e l’equivalente software per PC, VMware Workstation Pro, diventano gratuiti per uso personale.

Lo ha annunciato VMware (ora di proprietà di Broadcom) riferendo che i software in questione saranno disponibili come “gratuiti per uso personale” (per utilizzi diversi da ambiti commerciali). Questo significa che utenti comuni che vogliono sfruttare sistemi operativi virtualizzati, possono farlo sui computer Mac, Windows o Linux, semplicemente registrandosi e scaricando le ultime build dal nuovo portale support.broadcom.com.

VMware riferisce di una semplificazione nel sistema di licensing, che prevede una riduzione dei prodotti offerti, eliminando decine di opzioni di acquisto, semplificando l’acquisto per le aziende.

Partendo da questa pagina è possibile registrarsi e scaricare la versione 13.5 di VMware Fusion, utilizzabile sia sui Mac con CPU Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon; il requisito minimo è la presenza di macOS 12 Monterey o seguenti.

VMware Fusion 13 supporta anche Windows 11 per Arm sui Mac con processore Apple Silicon. Il virtualizzatore concorrente di Parallels Desktop, può eseguire Windows 11 per ARM sui Mac Apple Silicon grazie all’implementazione di un meccanismo che simula la presenza del Trusted Platform Module (TPM), componente per crittografia fondamentale per eseguire l’ultimo sistema operativo di Microsoft.

VMware Fusion e Parallels Desktop sono prodotti simili, ognuno con caratteristiche proprie. VMware si è da anni specializzata nella creazione, esecuzione, gestione e connessione di app sul cloud, in hypervisior desktop per Windows e Linux con il supporto per container OCI e cluster Kubernetes, un insieme di sistemi nodo che permette di eseguire applicazione “containerizzate”.