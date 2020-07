Presto i robot avranno anche il senso del tatto

Utilizzando il chip neuromorfo di Intel, Loihi, i ricercatori dell’Università Nazionale di Singapore (NUS) hanno sviluppato una pelle artificiale che consente ai robot di rilevare il tocco 1.000 volte più velocemente del sistema nervoso sensoriale umano. Il sistema può anche identificare forma, consistenza e durezza degli oggetti 10 volte più velocemente di un battito di ciglia. I ricercatori ritengono che questa tecnologia potrebbe migliorare l’interazione uomo-robot, rendendo più fattibili compiti come assistenza medica e chirurgia robotizzata automatizzata.

Il team NUS ha prima insegnato ad una mano robotica dotata della nuova pelle artificiale a leggere il Braille. Successivamente, i ricercatori hanno combinato dati tattili e visivi, insegnando alla mano robotica a classificare i contenitori utilizzando sia la pelle artificiale, che una videocamera basata. Hanno poi inviato i dati a una GPU e a Loihi, dimostrando che la combinazione di visione e tocco basati sugli eventi, tramite una rete neurale, ha reso il sistema il 10 percento più preciso di quanto sarebbe stato con i soli dati visivi. Hanno anche scoperto che Loihi ha elaborato i dati sensoriali il 21 percento più velocemente rispetto alla migliore GPU, consumando meno energia.

Le mani robotiche hanno fatto molta strada negli ultimi dieci anni e stanno diventando sempre più intelligenti e delicate nel tocco. Mentre alcuni robot sono in grado di svolgere compiti come smistare la plastica e riciclare carta, il prossimo step nella robotica combinerà tatto e vista. Ecco come al NUS commentano il risultato ottenuto:

Siamo entusiasti di questi risultati. Mostrano che un sistema neuromorfo è un pezzo promettente del puzzle per combinare più sensori per migliorare la percezione dei robot. È un passo verso la costruzione di robot efficienti dal punto di vista energetico in grado di rispondere rapidamente e appropriatamente in situazioni impreviste

Chissà che questo sia il futuro della medicina, o comunque un ausilio importante nelle operazioni mediche di vario tipo.

Se il mondo dei robot vi affascina, il link da cui partire per tutte le news al riguardo è questo.