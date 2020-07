Apple ha i diritti per ‘Echo 3’ adattamento del thriller israeliano ‘When Heroes Fly’

Apple ha firmato l’accordo per i diritti per una nuova serie tv d’azione per Apple TV+: “Echo 3”. Si tratta di dieci episodi basati sullo show televisivo israeliano “When Heroes Fly”. La versione israeliana della serie tv è stata, a sua volta, ispirata al romanzo omonimo di Amir Gutfreund.

“Echo 3” racconterà la storia di Amber Chesborough, una giovane scienziata scomparsa al confine tra Colombia e Venezuela. Suo fratello e suo marito, entrambi con una profonda esperienza militare e un passato complicato, fanno fatica a trovarla.

Lo show è stato creato da Mark Boal, noto per “The Hurt Locker” e “Zero Dark Thirty”. Boal sarà lo showrunner insieme a Jason Horwitch, già autore di “House of Cards”. Lo spettacolo andrà ad arricchire il catalogo di Apple TV+ e farà parte degli originali internazionali di Apple: potrebbe presentare agli spettatori dialoghi in inglese e spagnolo.

“When Heroes Fly”, lo show televisivo originale israeliano cui si ispirerà “Echo 3” di Apple TV+ si può vedere su Netflix.

Apple – come ricordato dalla pubblicazione specializzata in show business The Hollywood reporter – sta lavorando sulla serie “Echo 3” con la società israeliana Keshet, che possiede i diritti di “When Heroes Fly”. Apple ha già collaborato con Keshet per “Suspicion”, un dramma interpretato da Uma Thurman basato sulla serie televisiva israeliana “False Flag”.

