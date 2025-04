Presto YouTube diventerà più grande di Disney

Pubblicità

YouTube sta per diventare la più grande società di media al mondo, superando perfino colossi come Disney. Il traguardo è ancora più importante se si considera che questa azienda esiste da solamente vent’anni, mentre Disney è in pista da oltre un secolo.

Forse alcuni sono già consapevoli del fatto che YouTube non è solo un importante protagonista nel mondo dei media, ma anche uno dei più grandi in assoluto. I numeri snocciolati dall’analista Michael Nathanson di MoffettNathanson, riportato da Reuters, offre dati sorprendenti.

In termini di ricavi, lo scorso anno YouTube è stata la seconda società media più grande al mondo, con un fatturato di 54,2 miliardi di dollari, a soli 5,5 miliardi in meno rispetto a Disney. E per il 2025, secondo le previsioni di Nathanson, YouTube dovrebbe superare Disney, diventando la principale compagnia media globale.

È interessante notare come YouTube sia nata appena vent’anni fa, per poi essere acquisita da Google nel 2006 per 1,65 miliardi di dollari. Alcuni potrebbero obiettare che Google stesso, con un fatturato annuale vicino ai 350 miliardi di dollari, sia il vero gigante dei media, oppure che Meta, con 160 miliardi di dollari generati dall’advertising lo scorso anno, sia anch’essa molto più grande.

Inoltre, si potrebbe notare che nella valutazione di Nathanson non viene considerato il business dei parchi Disney, che incassa oltre 30 miliardi di dollari all’anno e costituisce una parte significativa dell’impero gestito dal CEO Bob Iger.

Ed ancora, Nathanson prevede che il servizio di abbonamento YouTube TV diventerà il più grande fornitore di pay-TV negli Stati Uniti entro il 2026, mentre la valutazione di YouTube come azienda indipendente potrebbe aggirarsi tra i 475 e i 550 miliardi di dollari.

Quello che emerge con chiarezza è che YouTube, analizzato in termini numerici, è una entità gigantesca.

Per gli articoli sui servizi di streaming per musica, film e serie TV, videogiochi si parte da questa pagina.