Amazfit Bip 6 monitora tutto a prezzo contenuto

Amazfit è tra i marchi più noti quando si tratta di smartwatch,anche grazie alla serie Bit che è stata una delle prime a far conoscere il brand a livello internazionale: adesso Amazfit presenta il nuovo Bip 6, uno smartwatch studiato per chi desidera uno strumento versatile per il benessere quotidiano.

Arriva ad un anno e mezzo dal precedente Bip 5: il nuovo modello introduce notevoli innovazioni in termini di design, tecnologia e funzionalità. Tra queste, le novità più evidenti riguardano il display e la cassa. Mentre il Bip 5 era equipaggiato con uno schermo LCD da 1,91 pollici, risoluzione 320 x 380 pixel e luminosità massima di 600 nit, il Bip 6 monta un display AMOLED da 1,97 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel e una luminosità che raggiunge i 2000 nit.

La cassa è realizzata in una combinazione di lega di alluminio e polimero rinforzato con fibra, per un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza. Un altro importante aggiornamento riguarda il sensore biometrico.

Il Bip 6 integra il BioTracker 6.0 (5PD + 2LED) che, supportato da algoritmi avanzati, monitora parametri quali il sonno, la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e i livelli di affaticamento fisico e mentale, definiti come Readiness Score.

Queste misurazioni offrono un quadro completo dello stato di salute e aiutano a gestire in modo più efficace sia gli allenamenti che il recupero, grazie al controllo preciso delle zone di frequenza cardiaca.

Il nuovo Amazfit supporta oltre 140 attività sportive, includendo discipline come HYROX, corsa e palestra. Il Bip 6 rappresenta un passo avanti rispetto al suo predecessore anche dal punto di vista dell’autonomia: mentre il Bip 5 offriva fino a 10 giorni di utilizzo con una sola carica, il Bip 6 arriva a 14 giorni, e fino a 32 ore quando il GPS è attivo.

Ancora, Bip 6 integra Zepp Flow, che permette il controllo vocale dell’orologio senza necessità di comandi manuali. Inoltre, consente di effettuare chiamate tramite Bluetooth grazie al microfono e all’altoparlante integrati, di ricevere notifiche da SMS, social e altre app, e di accedere alla funzione chiamate SOS, compatibile con Android.

Disponibile in quattro varianti di colore – nero, rosso, stone e charcoal – il nuovo Amazfit Bip 6 viene proposto al prezzo consigliato di 79,90 euro anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.