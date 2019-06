Vodafone ha lanciato il 5G in cinque città italiane

Vodafone ha annunciato il lancio del 5G su rete commerciale accendendo le prime cinque città con tecnologia 5G: Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, Roma, Torino, Bologna e Napoli. Entro il 2021 – riferisce l’azienda – seguiranno le prime 100 città italiane e principali località turistiche.

“Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese. Servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business”, ha dichiarato Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia. “Ci aspettiamo una crescita esponenziale dei nostri servizi, con un profondo impatto sociale ed economico”.

Il 5G rappresenta la sintesi e la naturale convergenza delle soluzioni tecnologiche più evolute – dalla robotica all’Intelligenza Artificiale, dal Deep Learning agli Analytics fino all’Edge Computing – con performance senza precedenti, capacità di banda e velocità di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps , latenza su rete radio al di sotto dei 10 millisecondi fino a raggiungere 1-2 millisecondi (end-to-end da 20ms a 5ms), e la possibilità di connettere fino a 1 milione di oggetti per chilometro quadrato e trasferire la capacità di calcolo dai device al cloud in rete per rendere tutti i terminali capaci di gestire applicazioni ad alto carico computazionale.

L’operatore parla di “rete ultra-affidabile”, con efficienza spettrale 5 volte superiore alle attuali tecnologie – in grado di offrire servizi e soluzioni che estendono l’esperienza del singolo a nuovi modelli di interazione immersivi, consentondoo alle aziende di diventare più efficienti e più competitive e alle amministrazioni di erogare servizi pubblici evoluti.

La “Giga Network 5G” dell’azienda è presentata come “una nuova generazione di rete”, progettata dal centro di Ricerca e Sviluppo di Vodafone, che può contare sul know how internazionale del Gruppo Vodafone, sull’integrazione di quattro centri di ingegneria di rete di eccellenza a Milano, Dusseldorf, Londra e Madrid.

“Grazie alla virtualizzazione e ottimizzazione nella gestione dei servizi, alla distribuzione di edge computing e a soluzioni di ottimizzazione del traffico voce e dati, la Giga Network 5G offre miglioramenti sostanziali nella capacità di banda, nei tempi di latenza, nella qualità della voce, nella stabilità del servizio e – per i clienti business – nella personalizzazione dei livelli di servizio”

Entro luglio Vodafone offrirà il roaming in 5G in 4 paesi: Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia. L’azienda riferisce che già stati realizzati 33 progetti 5G su un totale di 41, in collaborazione con 38 partner industriali e istituzionali,nei seguenti ambiti: sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide. A Milano è stato inaugurato ance il Vodafone 5G Open Lab, una struttura aperta alle startup per la co-creazione di soluzioni e servizi in 5G.

Nei suoi negozi, Vodafone propone tre smartphone 5G: XiaoMi Mix 3 5G (dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito), LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito) e Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno).