Prezzi più bassi dell’anno sui Ricondizionati TrenDevice: ultime ore per risparmiare, aiutando l’ambiente

Oggi 10 Giugno è l’ultimo giorno per approfittare dei prezzi più bassi dell’anno sui Ricondizionati TrenDevice. Gli sconti terminano alle 23:59 e, da domani, i prezzi torneranno a listino. TrenDevice è l’azienda italiana leader nell’economia circolare di smartphone e dispositivi elettronici di alta gamma, con una mission ben precisa; estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech, un processo virtuoso che coniuga risparmio per i consumatori e salvaguardia dell’ambiente, evitando spreco di risorse di materie prime e CO2 per produrne di nuovi. L’impegno quotidiano dell’azienda è anche rivolto alla sensibilizzazione su questo importante tema: per questo motivo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, TrenDevice ha deciso di celebrarla per ben 6 giorni con un triplo vantaggio, per voi e per il pianeta.

Fino alle 23:59 di oggi 10 Giugno, acquistando un Ricondizionato su TrenDevice:

✓ Risparmiate approfittando dei prezzi più bassi dell’anno

✓ Aiutate l’ambiente riducendo le emissioni di CO2 e il consumo di materie prime per produrne di nuovi

✓ Contribuite al progetto di riforestazione del pianeta, in collaborazione con Treedom

Da qualche anno TrenDevice sta contribuendo al progetto di riforestazione del pianeta promosso da Treedom, un’organizzazione italiana che, dal 2010, ha piantato oltre 1 milione di alberi in tutto il pianeta. Gli alberi vengono piantati direttamente dai contadini locali e contribuiscono a produrre benefici ambientali, sociali ed economici: assorbono CO2, emettono ossigeno, favoriscono la biodiversità e, grazie ai loro frutti, danno sostentamento all’economia locale. TrenDevice, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 Giugno, ha aderito all’iniziativa di Treedom, relativamente al progetto di finanziamento di ulteriori 60 nuovi alberi, raggiungendo così l’importante traguardo di 113 alberi totali piantati, in 6 diversi Paesi del mondo, dall’inizio della collaborazione con Treedom. Sul profilo Treedom di TrenDevice, è possibile seguire il ciclo di vita degli alberi, attraverso video, foto e schede tecniche periodicamente aggiornate. 53 alberi stanno già crescendo, mentre i 60 nuovi alberi sono al momento dei piccoli germogli che stanno mettendo radici grazie al contributo dell’azienda e al vostro. Il vostro contributo infatti è nel scegliere TrenDevice per acquistare un ricondizionato; l’azienda destina periodicamente una parte dei ricavi per iniziative ambientali di salvaguardia del pianeta, come già fatto ad esempio per la Giornata Nazionale del Ricondizionato col progetto di riforestazione della Patagonia e, quindi, così come per questo importante progetto in collaborazione con Treedom.

Vediamo insieme qualche esempio di straordinarie offerte disponibili su TrenDevice, ancora per poche ore, fino alle 23:59 di oggi 10 Giugno: iniziamo con i prezzi di partenza di iPhone Xs e iPhone X rispettivamente di 479,90€ e 399,90€. iPhone 8 e 8 Plus sono proposti a partire rispettivamente da 249,90€ e 319,90€. iPhone 7 Plus è offerto da soli 229,90€ e iPhone 7 da 169,90€. Samsung S10 è proposto con un prezzo di partenza di soli 449,90€, iPad Pro 12,9” terza generazione da soli 839,90€. Novità proprio di questi giorni: su TrenDevice trovate anche la PlayStation 4 Ricondizionata da soli 179,90€ e AirPods Pro a partire da soli 209,90€.

Potete scegliere il pagamento rateale istantaneo e 100% online con Soisy, per ordine minimo di 250€. Assieme al dispositivo ricondizionato, potete acquistare anche TrenDevice +, un servizio esclusivo con sei incredibili vantaggi: spedizione gratis per 1 anno, reso gratis esteso a 30 giorni, servizio riparazioni certificate a prezzi scontati, device o Mac sostitutivo di cortesia in attesa della riparazione, un pronto soccorso tecnico con un esperto TrenDevice a disposizione via Whatsapp e infine l’accesso esclusivo alle offerte dedicate ai soli membri TrenDevice +. Il servizio è in offerta lancio a soli 19,90€ annui anziché 49,90€.

Un altro importante servizio che potete acquistare nelle schede prodotto di iPhone, è Protection Plan 2 anni, pensato per chi vuole godere serenamente il proprio dispositivo ricondizionato, con ben 2 anni di assistenza tecnica. Grazie al servizio Protection Plan 2 anni, l’iPhone è coperto, per 24 mesi dall’acquisto, in caso di qualunque danno tecnico-funzionale. In caso di sinistro, TrenDevice provvederà alla riparazione o alla sostituzione del device.

Avete già visto gli accessori per iPhone e iPad? Sono prodotti nuovi e certificati MFi (Made for iPhone), realizzati secondo i migliori standard di qualità, quindi perfettamente compatibili con i prodotti Apple. Disponibili cavi e alimentatori, come ad esempio il Kit Ricarica Veloce 4x (Cavo lightning + Alimentatore), che vi sarà estremamente utile, perché è in grado di caricare la batteria fino al 50% in soli 30 minuti. Auricolari EarPods, Cover per iPhone a marchio TrenDevice e il vetro protettivo per iPhone. Tutti i prodotti sono accompagnati dalla Garanzia di 12 mesi e il reso gratis nei primi 14 giorni.

Ricordate quindi che fino alle 23:59 di oggi 10 Giugno, su TrenDevice, avete la possibilità di acquistare i migliori ricondizionati ai prezzi più bassi dell’anno e aiutare il pianeta evitando lo spreco di risorse di materie prime e CO2 per produrne di nuovi. Inoltre contribuite al progetto di riforestazione del pianeta in collaborazione con Treedom.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.