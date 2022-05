Prezzo stracciato su eBay per le AirPods Max, un codice ve le fa pagare solo 365€

Da settimane le cuffie AirPods Max sono in sconto su Amazon, ma non no sono mai state così tanto come su eBay che questa mattina le presenta inversione rosso/rosa a 365€ grazie ad un codice che permette di risparmiare su un prezzo già molto basso. Lo stesso codice permette di pagare la versione in azzurro 397€.

Ricordiamo che le Airpods Max sono le cuffie più evolute del mondo Apple. Lanciate nella seconda metà di dicembre del 2020 (la nostra recensione è qui) distinguono per tutte le funzioni tipiche delle Airpods Pro (inclusa ovviamente la soppressione del rumore, l’audio Spaziale, la possibilità di riprodurre tracce Lossless da Apple Music) cui aggiungono driver dinamico da 40 mm con ridottissima distorsione armonica (inferiore all’1%) e una struttura più adeguata a garantire una elevata risposta musicale. Vengono anche fornite con una custodia che ne conserva la batteria.

Tra gli elementi notevoli do queste eccezionali cuffie, vi segnaliamo

Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica

Modalità Trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema

Audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria

La struttura è in acciaio inossidabile con aste telescopiche, i padiglioni sono in allumino semi-snodati, i cuscinetti sono in memory foam. La regolazione del volume e controlli dei brani e di Siri mediante una corona digitale (simile a quella di Apple Watch). La batteria dura fino a 20 ore di audio ad alta fedeltà, conversazione o riproduzione di film con cancellazione attiva del rumore e audio spaziale abilitati.

Su Amazon queste cuffie sono scese a volte a 399 euro che rappresenta uno sconto del 36%. Ma su eBay, da un venditore molto qualificato e con grande attenzione per il mondo Apple, le pagate solo 365,41€. Il merito è del codice sconto MENO15EDAYS Basta inserirlo nell’apposito campo per avere avere per uno sconto da 429,99 a 365,41 euro della versione rosa/rosso. Fabio Store, un altro importante rivenditore eBay propone la versione in azzurro 397€.

Ricordiamo che la promozione Meno 15 eBay ha condizioni specifiche che vi invitiamo a leggere. Le principali riguardano il massimo sconto che è di 100€ per acquisto fino ad un massimo di 200 € per account utente. In pratica non potrete avere più di 100€ di sconto per ogni singolo prodotto e al massimo di 200 per tutta la durata della campagna.