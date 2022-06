Dyson aggiorna gli aspirapolvere con spazzole hi-tech

Dyson rinnova la gamma di aspirapolvere senza filo introducendo spazzole con tecnologia anti groviglio, un accessorio per la toelettatura degli animali, insieme a una nuova spazzola delicata anti-graffio e a una bocchetta a lancia per spazi ristretti – progettati per una pulizia approfondita di tutta la casa.

Tecnologia anti groviglio avanzata

Ora disponibile nell’intera gamma di aspirapolvere senza filo Dyson, la nuova tecnologia anti-groviglio è progettata per affrontare qualsiasi tipologia di peli e capelli, sia quelli di cani e gatti, sia quelli degli esseri umani. Ispirata a un pettine districante, la spazzola è dotata di palette precisamente angolate per rimuovere automaticamente tutti i tipi di peli e capelli. I dentini in policarbonato, combinati con una serie di setole di nylon a spirale, filamenti in fibra di carbonio antistatica e una forte potenza di aspirazione, catturano e affrontano i grovigli più ostinati, così come i detriti più grandi e la polvere microscopica.

Tipologie di pelo, dai cani agli asini

Per comprendere a fondo il problema in questione, gli ingegneri e i microbiologi Dyson hanno studiato diversi animali come cani e gatti, ma anche gli animali più inaspettati come alpaca, asini, cavalli e conigli. Questo ha fornito al team una comprensione dettagliata di dimensioni, consistenza e struttura del pelo di diverse specie e razze animali, così come degli allergeni invisibili e dei batteri che questi animali possono introdurre in casa.

Oltre ai tradizionali metodi di ingegneria utilizzati nel mondo reale, il team di sviluppo ha combinato i filmati di telecamere ad alta velocità con un software di fluidodinamica computazionale (CFD) per creare 284 simulazioni di diverse fibre di peli. Questa simulazione replica come diverse lunghezze di capelli interagiscono con il flusso d’aria ad alta velocità e con i prototipi virtuali degli accessori, permettendo una massimizzazione della ricerca e una riduzione del numero di prototipi fisici necessari.

La ricerca ha permesso agli ingegneri Dyson di progettare con precisione le palette di rimozione dei capelli per adattarle alle dimensioni della spazzola, mantenendo le prestazioni anti- groviglio per tutte le tipologie di peli e capelli.

Il pelo degli animali domestici può trasportare polline e altri allergeni in tutta la casa, ma Dyson ha scoperto che i proprietari di animali domestici sono probabilmente inconsapevoli dell’impatto invisibile dei loro amici pelosi. Indagando le abitudini di pulizia delle persone in tutto il mondo, Dyson ha rivelato che un proprietario di animali domestici su 22 permette loro di dormire sul letto. Eppure, solo il 30% di loro è consapevole che i batteri e le feci degli acari possono depositarsi sui loro animali domestici.

L’apprezzato accessorio per la toelettatura degli animali, progettato per rimuovere istantaneamente i peli morti del tuo cane, la forfora e le microscopiche scaglie di pelle, è ora compatibile con la gamma Dyson senza filo. Collegato direttamente al corpo principale del dispositivo o tramite un tubo flessibile, l’accessorio – che dispone di 364 setole angolate a 35° – si flette mentre spazzoli il tuo animale, penetrando nella pelliccia del tuo cane per afferrare i peli morti, per una toelettatura veloce e confortevole.

Un accessorio per ogni esigenza di pulizia

Il recente Studio Globale sulla Polvere di Dyson mostra che il 95% delle persone sta pulendo altrettanto, se non di più, rispetto all’anno scorso. Ma gli aspirapolvere non sono progettati solo per pulire pavimenti e tappeti. Con i giusti accessori, possono essere usati per pulire tutto, dal materasso alla libreria, per un ambiente più pulito in tutta la casa. Ma non tutti gli accessori per aspirapolvere sono uguali. Gli accessori Dyson sono progettati con precisione, come gli aspirapolvere, per risolvere problemi specifici.

La prima spazzola Dyson ultra delicata si pulisce da sola

Mentre gli strumenti tradizionali per spolverare dispongono di setole grossolane che spostano la polvere e potrebbero inavvertitamente graffiare le superfici, la nuova spazzola delicata anti-graffio di Dyson è dotata di 8.100 filamenti polimerici ultrafini e densamente imballati in polibutilene terftalato (PBT), un materiale ispirato ai pennelli da pittura e da trucco. Le setole sono affusolate a soli 0,05mm per evitare di graffiare le superfici delicate. La spazzola possiede una componente rotante che rimuove polvere e detriti dalle setole in modo igienico e facile.

Bocchetta a lancia Dyson per spazi ristretti

La nuova bocchetta a lancia Dyson per spazi ristretti si piega a 22°. Diversi prototipi testati ad angolazioni diverse hanno rivelato che questa è l’angolazione ottimale per pulire i luoghi più difficili da raggiungere in casa o in auto. Con una larghezza di soli 12,5 mm e 254 mm di raggio d’azione, è progettata per raggiungere e pulire in profondità gli spazi stretti. L’accessorio offre anche una spazzola secondaria da applicare sulla cima della bocchetta, per affrontare lo sporco più ostinato. Questi due nuovi accessori vanno a completare la gamma di 12 accessori Dyson per aspirapolvere, per fornire lo strumento giusto per ogni esigenza di pulizia.

Dyson V8 rinnovato con la tecnologia anti groviglio

Lanciato nel 2016, l’aspirapolvere Dyson V8 è stato progettato per facilitare e offrire una pulizia senza filo con un’autonomia fino a 40 minuti. Ora è stato aggiornato con la tecnologia Dyson anti groviglio, compresa la nuova spazzola Motorbar e la mini turbo spazzola anti-groviglio, per catturare lo sporco visibile creato dagli animali domestici.

Per intrappolare anche le particelle invisibili delle dimensioni della forfora animale e degli allergeni, la filtrazione è stata migliorata dal 99,97% al 99,99% di efficienza a 0,3 micron, in linea con l’ultimo modello Dyson V15 Detect.

Nuova serie di spazzole Dyson: prezzi e disponibilità

La gamma di aspirapolvere senza filo Dyson è disponibile online e presso i Dyson Demo Store. I nuovi accessori Dyson saranno disponibili nel negozio online e presso i Dyson Demo Store da agosto 2022. Ulteriori specifiche di prodotto e dettagli sulle disponibilità verranno comunicati nei prossimi mesi.

A fine maggio Dyson ha aperto i suoi laboratori per mostrare i prototipi dei robot elettrodomestici del futuro: la multinazionale cerca e assume brillanti ingegneri in svariati campi. Tra gli ultimi prodotti annunciati da Dyson, le cuffie Zone con audio Hi-Fi che purificano anche l’aria respirata dall’utente. Tutti gli articoli che parlano di Dyson sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.