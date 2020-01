Primavera 2020 con tante novità Apple: AirTag, MacBook Pro 13″, cuffie top e un piccolo Airpower

Sarà un 2020 ricco di prodotti per Apple, e Kuo lancia le sue previsioni sui nuovi hardware che vedranno luce nella prima metà del 2020. Tra questi i famosi AirTag vociferati già da tempo, oltre a cuffie wireless di fascia alta, un iPhone da 4,7 pollici, nuovi modelli di iPad Pro e MacBook Pro e/o Air aggiornati. Ecco cosa ci nasconde il 2020 di Apple, secondo le previsioni dell’analista.

In una nota di ricerca con TF International Securities, intercettata da MacRumors, Kuo scrive:

Prevediamo che i principali nuovi prodotti hardware Apple nel 1H20 includeranno un iPhone LCD da 4,7 pollici, iPad Pro, MacBook Pro/Air, tappetino di ricarica wireless più piccolo, tag UWB e cuffie Bluetooth di fascia alta

Quanto all’iPhone da 4,7 pollici si ipotizza che Apple abbia in programma di rilasciare un nuovo iPhone a basso costo, con un design simile a quello dell’iPhone 8, con un display LCD da 4,7 pollici e un pulsante home Touch ID, ma con un chip A13 più veloce, e 3 GB di RAM. Il lancio del dispositivo è previsto entro la fine di marzo, con prezzi a partire da circa 399 dollari negli Stati Uniti.

Quanto all’aggiornamento iPad Pro, i nuovi modelli potrebbero avere un sistema di telecamere posteriori a tripla lente con supporto per il rilevamento 3D e per la realtà aumentata, che dovrebbero essere svelati già a marzo.

Quanto ai prossimi MacBook Pro/Air non è chiaro se Kuo si riferisca alla possibilità di un nuovo MacBook Pro o MacBook Air o entrambi, ma le voci precedenti suggerivano che un MacBook Pro da 13 pollici, con una tastiera Magic basata su tasti a forbice, sarà lanciato durante la prima metà del 2020, seguendo le orme del MacBook Pro da 16 pollici dello scorso ottobre. Ricordiamo che Apple ha aggiornato il MacBook Air a luglio 2019, con l’introduzione di un display True Tone.

Per quanto concerne, invece, i Tag a banda ultra larga, lo scorso anno si è scoperto che Apple lavorava su tag di tracciamento simili a Tile, il cui codice fu ritrovato all’interno di iOS 13, noti con il nome di “AirTags”. Come per i modelli di iPhone 11, Kuo ritiene che i tag supporteranno la banda ultra larga, il che probabilmente renderebbe possibile individuare i tag con una precisione molto maggiore rispetto a quanto avverrebbe con il Bluetooth LE o il Wi-Fi.

Inoltre, Apple potrebbe rilasciare anche nuove cuffie di fascia alta, anche se in merito Kuo non ha fornito dettagli precisi. Impiegheranno tecnologia Bluetooth; precedentemente Mark Gurman di Bloomberg aveva riferito di cuffie over-ear, probabilmente a marchio Apple, anche se non si hanno notizie più precise in merito, sullo stato di sviluppo, né sul fatto che potessero essere cancellate, o si fossero trasformare in cuffie Beats Solo Pro o altro ancora.

Sul possibile tappetino di ricarica wireless non sono stati condivisi ulteriori dettagli. In proposito si sa che Apple ha annullato il tanto atteso AirPower lo scorso anno, a causa di problemi di qualità. Quel tappetino sarebbe stato in grado di caricare contemporaneamente iPhone, Apple Watch e la custodia AirPods, indipendentemente dal punto di contatto. Probabilmente, questo nuovo tappetino di ricarica, più piccolo, sarà più tradizionale e non avrà le stesse ambizioni di AirPower.

A margine della nota, Kuo ha affermato che il peggior scenario per Apple relativo al nuovo focolaio di coronavirus sarebbe quello di posticipare i programmi di produzione di massa per i nuovi prodotti previsti nella seconda metà dell’anno.