Violazione brevetti: Apple deve pagare al Caltech 838 milioni di $

Apple deve pagare 838 milioni di dollari al California Institute of Technology (Caltech) per violazione di brevetti sul WiFi. Lo si apprende da fonti legali che indicano tra le aziende sanzionate anche Broadcom che però dovrebbe pagare molto meno di quanto non debba Apple all’istituto accademico americano.

I brevetti di Caltech, riconosciuti tra il 2006 e il 2012, fanno riferimento a tecnologie che riguardano i codici IRA/LDPC usati dalle circuiterie per semplificare codifica e decodifica nella trasmissione di dati e migliorare le prestazioni. Si tratta di tecnologie implementate negli standard 802.11n e 802.11ac usati in molti prodotti Wi-Fi di Apple.

Nella documentazione per il procedimento presentata alla Corte Distrettuale per il Distretto Centrale della California, Caltech ha accusato Apple di vendere iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e altri dispostivi che usano tecnologie WiFi, usando senza autorizzazioni gli encoder/decoder IRA/LDPC e dunque infrangendo i presunti diritti per quattro brevetti.

Apple ha spiegato che, poiché Caltech non ha presentato azioni legali fino al 2016 – sei anni dopo che lo standard wirless 802.11n è stato pubblicato – è scaduto il termine limite per riscuotere i danni; ha anche cercato di prendere le distanze da questa vicenda spiegando che era solo cliente dei chip prodotti da Broadcom e che le rivendicazioni sono controverse: Caltech non realizza, usa o vende prodotti che mettono in pratica le rivendicazioni contenute nei brevetti asseriti

Anche Broadcom, una della aziende che fornisce chip WiFi a Apple, è stata citata in giudizio. Cupertino impiega chip Broadcom nell’Apple Watch, negli iPhone, negli iPad ma anche sui Mac con integrato il supporto alle connessioni WiFi 802.11ac, inclusi MacBook Air, i MacBook Pro Retina e gli iMac.

Da sempre i colossi IT sono coinvolti in battaglie legali relative ai brevetti a cui si aggiungono le cause intentate dai patent troll, vale a dire società che hanno come unico scopo l’avvio di azioni legali per ottenere compensi e royalty: questa volta invece la causa contro Apple e Broadcom era partita nel 2016 da una delle università tecnologiche più prestigiose e rinomate degli USA e nel mondo.