L’HomePod arriverà presto in India

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 13.3.1 e una delle novità è il supporto delle voci di Siri in inglese indiano per HomePod. Questo significa che lo speaker di Apple sarà con ogni probabilità presto disponibile anche in India.

Sul sito indiano della Mela, in effetti, è apparsa una sezione dedicata allo speaker. Dalla sezione in questione si apprende che l’Homepod costerà 19.900 rupie (circa 254,00 euro), costo leggermente inferiore rispetto ai 299$ USA.

La Mela – riferisce Macrumors – non ha indicato una data specifica per il lancio di HomePod‌ in India; sul sito indiano di Apple compare per il momento una dicitura che invita a controllare in seguito per la disponibilità. Da tempo si vocifera che Apple ha previsto l’apertura di uno store online entro la fine dell’anno; inizialmente sarà possibile acquistare l’HomePod da rivenditori di terze parti.

HomePod‌ è ufficialmente disponibile negli Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Spagna, Messico, Cina, Hong Kong, Giappone e Taiwan.

Nessuna novità per quanto riguarda l’Italia. A ottobre una nostra fonte affidabile aveva riferito di persone coinvolte in test con varie versioni di Homepod collegate direttamente a un router (Airport) specificatamente “modificato per non andare su rete pubblica e non essere intercettato”.

