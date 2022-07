Prime Day, Anker PowerCore Magnetic la batteria con supporto iPhone a 41 euro

Se c’è una caratteristica che gli utenti iPhone hanno sin da subito apprezzato con la linea iPhone 12 e 13, quella è certamente MagSafe. Si tratta della soluzione che Apple ha inserito all’interno dei propri dispositivi per renderli “magnetici”, aprendo ad un mondo di accessori dedicati. Tra questi la batteria portatile Anker PowerCore Magnetic 5K, che permette di ricaricare l’iPhone in mobilità, questa volta con una dock incorporata. Al momento è in sconto per il Prime Day Amazon, potendola acquistare a 41,99 euro, anziché 59,99.

Come già accennato, si tratta di una batteria portatile magnetica, che si attacca letteralmente al retro di iPhone 12 e 13, e che permette di ricaricare l’iPhone, mentre lo si trasporta in borsa o lo si continua ad utilizzare. Trattandosi di un dispositivo di ricarica wireless, la sua velocità di ricarica è di 7,5W. Anker ha dotato questa particolare batteria anche di una parte che può essere ripiegata, e che funge da dock, per mettere in posa il dispositivo, che potrà essere ricaricato mentre è in piedi sulla scrivania con lo schermo rimane perfettamente utilizzabile dall’utente.

La batteria gode di un magnete davvero potente che mantiene ben saldo l’iPhone, sia quando lo si utilizza con cover MagSafe, sia quando lo si utilizza senza alcuna custodia.

Il design della batteria è davvero sottile e compatto, con dimensioni di appena 12,5 mm, che consente all’iPhone di risultare perfettamente utilizzabile durante la ricarica, potendo continuare a rispondere a chiamate, scattare selfie e fare tanto altro con una sola mano. Da notare che, sebbene ricarichi anche iPhone mini, su quest’ultimo modello da 5,4 pollici sporge leggermente.

La nuova tecnologia Mini Cell di Anker riduce le dimensioni complessive della batteria senza compromettere la potenza e l’efficienza di ricarica. All’interno della confezione è pesente la batteria Anker 622 batteria magnetica (MagGo), il cavo da 60 cm da USB-C a USB-C, oltre alla guida di benvenuto, e alla garanzia di 24 mesi.

Solitamente ha un costo di 59,99 euro, ma al momento è disponibile a 41 euro per il Prime Day Amazon. Clicca qui per acquistarla.