Come condividere un AirTag con familiari e amici

Tra le tante novità di iOS 17, una comoda funzionalità è la condivisione degli oggetti nell’app “Dov’è“, opzione che permette di condividere un AirTag o un accessorio della rete Dov’è con un massimo di altre cinque persone. Altre persone possono individuare l’AirTag di nostro interesse e queste no riceveranno notifiche di tracciamento quando si trovano nelle vicinanze di AirTag.

Tutti i membri del gruppo possono individuare la posizione dell’AirTag condiviso e farlo suonare per individuarlo quando sono nei paraggi.

Se disponiamo di un AirTag associato a qualcosa per la quale è utile che altri amici o membri della nostra famiglia conoscano la posizione, abbiamo finalmente la possibilità di condividere la posizione con più persone. Possiamo, ad esempio, associare un AirTag al collare di un animale domestico o allo zaino di un bambino, e autorizzare fino a cinque persone affinché possano in qualunque momento individuare l’ultima posizione nota. Di seguito, vediamo come procedere:

Come condividere un AirTag

Dopo avere associato l’Airtag sul nostro iPhone, e aggiornato i vari dispositivi a iOS 17/iPadOS 17 o seguenti, aprite l’app “Dov’è” Selezionate “Oggetti” nella parte inferiore dellos schermo, fate tap sull’oggetto di nostro interesse, dalla sezione “Condividi questo Airtag” scegliete “”Aggiungi persona” e poi “Continia” A questo punto possiamo selezionare le persone autorizzare a individuare l’Airtag, ripetendo il passaggio per ciascuna persona che vogliamo aggiungere (fino a un massimo di 5 persone). È ovviamente possibile condividere un AirTag soltanto con qualcuno che ha un ID Apple e non è possibile condividerlo con l’account di un minore. Dopo avere aggiunto le persone basta toccare “Condividi” nell’angolo in alto a destra.

L’elenco di tutte le persone che abbiamo invitato viene visualizzato sulla schermata principale dell’elemento, insieme allo stato dell’invito. Quando qualcuno lo accetta, l’AirTag condiviso compare nell’app “Dov’è” nel pannello “Oggetti” e la persona che lo sta usando riceve una notifica in cui viene informata che l’oggetto è condiviso con lei. Se qualcuno declina l’invito, il nome viene rimosso dall’elenco e non verrà più visualizzato.

Come interrompere la condivisione di un AirTag

Per rimuovere una persone dall’elenco della condivisione Airtag, basta aprire l’app “Dov’è” su iPhone, toccare “Oggetti”, toccare il nome dell’oggetto che stiamo condividendo, quindi il nome della persona con cui lo siamo condividendo, poi “Interrompi condivisione”, quindi di nuovo “Interrompi condivisione”. La persona con cui stavamo condividendo la posizione dell’oggetto non vedrà più la posizione di AirTag.

