Prime Day, dischi SSD tascabili WD e SanDisk a prezzi mai visti: da 79,99 €!

Nel Prime Day che sta per esaurirsi sono in sconto anche i mini Hard Disk. Si tratta di dischi, letteralmente, per tutte le tasche, capaci di seguirvi ovunque grazie alla tecnologia a a memorie allo stato solido. Questi dischi, basati su SSD, non hanno parti in movimento e in più sono piccolissimi.

Nella pagina dedicata ai dischi in offerta abbiamo selezionato due prodotti che sono ai minimi storici di Amazon. Si tratta del San Disk Extreme, del WD My Passport Go e del WD My Passport.

Il SanDisk Extreme è un disco “rugged”, studiato quindi per sopportare importanti sollecitazioni. Il bumper di gomma e il grado di protezione IP55 rendono il prodotto resistente ai getti d’acqua alla polvere ed è al sicuro anche per la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi, getti d’acqua in qualsiasi direzione. La velocità è quella tipica di un SSD: 550 MB/s, quindi molto più alta di un disco a piatti magnetici. In alcune specifiche situazioni, specialmente con vecchi dischi, è in grado di velocizzare persino il computer. I due modelli più convenienti sono

Appartiene alla categoria dei dischi protetti dalle cadute anche il WD My Passport Go SSD. Ha una velocità inferiore al SanDisk SSD Extreme (400 MB/s) ma è davvero molto piccolo. o. È resistente alle cadute fino a 2 metri di altezza e aiuta a tenere al sicuro i dati in caso di urti o sollecitazioni e ha un cavo integrato. È compatibile con USB-3.

I Western Digital My Passport SSD sono dischi compatibili USB-C. Le prestazioni sono molto buone se si parla di un disco esterno di questa fascia: intorno ai 500 MB/s sia in lettura che in scrittura, in accordo ai test svolti da alcuni siti specializzati, al pari di alcuni concorrenti, come il Samsung T3. Le dimensioni sono minuscole; il disco è più piccolo di un iPhone XS (9×4,5×1 centimetri), il peso è di solo 50 grammi. Rappresentano la soluzione ideale per un back up in mobilità, ad esempio per un fotografo o un grafico, oppure per chi semplicemente vuole avere la massima capienza in un disco da mettere in tasca o “dimenticare” in una borsa senza preoccupazioni che possono derivare da un eventuale urto accidentale.