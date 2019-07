Offerta Prime Day accessori domotica Alexa e Assistente Google, lampadine, prese, termostati, videocamere e udio

L’universo di Alexa è ormai vastissimo e supera di tanto come compatibilità quello di Assistente Google e Homekit ma tanti accessori possono funzionare sia con l’uno che l’altro sistema.

In questi giorni di Prime Day vi abbiamo segnalato già altri prodotti in offerta compatibili con i 3 sistemi come quelli di Netatmo o quelli di Philips Hue o con gli Hub Amazon Echo Plus e Eco Show come la serie di lampadine e strisce led per interno ed esterno Zigbee di Osram Ledvance.

Per completare la panoramica dei prodotti compatibili e in offerta speciale per il Prime Day vi offriamo questa lista selezionata con prodotti di altissimo livello e di vario tipo: dalle serrature alle lampadine, dai termostati per il caldo e per il freddo alle prese, ciabatte e strisce led per finire con i sistemi audio (cuffie e speaker) compatibili con Alexa e in molti casi anche con Assistente Google.

Per chi desidera invece conoscere le offerte sui sistemi Homekit abbiamo creato una pagina apposta. Buona scelta!

P.S. Vi ricordiamo che su alcuni prodotti come quelli di TP-Link ci potrebbero essere sconti ulteroriori rispetto a quelli indicati.

P.P.S. oltre alle offerte qui indicate potete trovarne altre anche con bundle di smart speaker Amazon a partire da questa pagina.