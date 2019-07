Prime Day Amazon: Xiaomi Mi 9T, MI 9 e Redmi Note 7 a partire da 139 euro

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone l’occasione è quella giusta. Il Prime Day Amazon vi propone anche le ultime novità Xiaomi a prezzi imperdibili. Redmi Note 7 e Xiaomi Mi 9T a partire da 139 euro.

Si parte con l’ultimo top di gamma della società, Xiaomi Mi 9, proposto in super sconto a 399 euro. Le specifiche includono un display AMOLED da 6,39 pollici, con una risoluzione 2340 x 1080 Full HD+, dimensioni di 157.5 x 74.67 x 7,61 millimetri, peso di soli 173 grammi, porta USB-C, processore CPU Qualcomm Snapdragon 855 chipset – che si ritrova anche nel Samsung Galaxy 10e – 6 GB di RAM, 64 GB di ROM interfaccia MIUI 10. Macitynet lo ha recensito a questo indirizzo.

Redmi Note 7, oltre all’estetica ultra moderna, con notch a goccia, vanta un reparto camera d’eccezione, con un doppio obiettivo, il primo con sensore da 48 MP f / 1.8 e il secondo con sensore da 5 megapixel, utilizzato per raccogliere le informazioni sulla profondità.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche il Redmi Note 7 gode di uno schermo da 6,3 pollici, proporzioni 19,5:9 e risoluzione 2340 x 1080, un processore Snapdragon 660, GPU Adreno 512, una fotocamera selfie da 13 megapixel, una batteria da 4.000 mAh, presa USB-C e un jack per cuffie, sensore delle impronte digitali posizionato sul retro.

Altro terminale in offerta è lo Xiaomi Mi 9T, un top dio gamma mascherato da medio gamma per via della CPU Snapdragon 739, ad un prezzo da entry level. Ha uno schermo AMOLED da 6,39 pollici (risoluzione 2340×1080 pixel), mentre il reparto multimediale è affidato ad un sensore da 48MP IMX 582 Sony da 1/2”. Frontalmente è privo di notch ma sfrutta la classica tecnologia Xiaomi: un pop up selfie camera da 20MP con una protezione in vetro zaffiro. In offerta su Amazon costa appena 299 euro. Ecco tutti gli smartphone Xiaomi in sconto per il Prime Day.

