Prime Day: offerte Aukey fino al 39% su cuffie, caricatori, lampade e powerbank

Vi siete persi uno dei nostri codici sconto su un particolare prodotto Aukey? Date un’occhiata alla lista che segue perché potreste avere la fortuna di comprarlo ancora in sconto grazie alle offerte del Prime Day. L’azienda infatti per questa occasione ha deciso di scontare alcuni dei suoi prodotti in catalogo, perciò salvo esaurimento anticipato delle scorte avete ancora qualche ora di tempo per comprarli in sconto.

C’è un po’ di tutto: dai caricabatterie per auto alle powerbank per ricaricare i dispositivi in mobilità, ma anche caricatori a parete, cuffie Bluetooth, caricatori wireless, supporti per cellulari, trasmettitori Bluetooth e lampade da scrivania o per il comodino.

Come dicevamo quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso delle ore. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

AUKEY Caricabatteria Auto USB – In offerta a 7,19 – invece di 8,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore per Auto con 2 Porte In offerta a 8,79 – invece di 11,99

sconto 27% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Powerbank 10000mAh In offerta a 11,96 – invece di 15,99

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Caricatore USB Quick Charge 3.0 In offerta a 8,99 – invece di 11,99

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricatore USB da Muro 6 Porte 60W In offerta a 22,79 – invece di 29,99

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Caricatore da Muro con 3 Porte 30W 6A Caricatore USB con AiPower In offerta a 11,99 – invece di 14,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili con Custodia di Ricarica Portatile In offerta a 28,79 – invece di 35,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Cuffie Bluetooth Sport Bassi Potenziati In offerta a 13,99 – invece di 19,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Auricolari Senza Fili con IPX5 Impermeabili In offerta a 16,09 – invece di 22,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Caricatore Wireless Auto Auto-Bloccaggio Qi Caricabatterie Ricarica Rapida Supporto 10W/7.5W/5W In offerta a 20,64 – invece di 28,99

sconto 29% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Supporto Cellulare Auto 360 Gradi di Rotazione In offerta a 7,18 – invece di 9,99

sconto 28% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Porta Cellulare Auto Magnetico 360 Gradi di Rotazione Cruscotto Supporto Smartphone Auto Universale In offerta a 9,78 – invece di 15,99

sconto 39% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Bluetooth 5.0 Trasmettitore Ricevitore 2-in-1 In offerta a 34,99 – invece di 49,99

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Lampada Notturna LED In offerta a 18,99 – invece di 28,99

sconto 34% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Lampada da Comodino LED con Sensore Touch Lampada da Tavolo In offerta a 21,59 – invece di 29,99

sconto 28% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Lampada da Comodino Ricaricabile con 3 Luminosità di Luce Calda In offerta a 22,94 – invece di 29,99

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

AUKEY Lampada da Tavolo, Lampada Aura Dimmerabile con Telecomando In offerta a 39,98 – invece di 49,99

sconto 20% – fino al 14 ottobre 2020

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet).