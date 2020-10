AppleCare+, quanto costa proteggere iPhone 12

Dopo aver svelato i suoi smartphone di ultima generazione nel keynote del 13 ottobre, Apple ha condiviso i dettagli su quanto costa proteggere i nuovi terminali con l’estensione di garanzia di due anni AppleCare+ per iPhone 12. Nel momento in cui scriviamo Apple non ha ancora pubblicato i prezzi ufficiali per l’Italia, ma ci si può arrivare guardando quelli in dollari.

Anzitutto, ricordiamo che AppleCare+ per iPhone 12 è un prodotto assicurativo che include fino a due anni di assistenza dei tecnici Apple e copertura hardware aggiuntiva. La protezione, se sottoscritta, dà diritto anche a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale di 29 euro per i danni al display o 99 euro per i danni di altro tipo. La copertura ha inizio dalla data di acquisto di AppleCare+ e i vantaggi dell’estensione di garanzia Apple si sommano ai due anni di garanzia del venditore previsti dalla normativa italiana a tutela del consumatore.

L’anno scorso, guardando al listino USA, AppleCare+ per iPhone 11 Pro/Pro Max aveva lo stesso prezzo di iPhone X, XS e XS Max, pari a 199 dollari. Il prezzo rimane lo stesso per iPhone 12 e 12 Pro Max per il piano di protezione standard di due anni, inclusa la copertura per danni accidentali. Per fare il paragone, in Italia il prezzo per iPhone 11 Pro e Pro Max era di 229 euro. Per iPhone 12 e iPhone mini, invece, il prezzo USA è di 149 dollari, contro i 169 euro in Italia.

Ed allora, se il prezzo USA è rimasto invariato, anche il prezzo per Apple Care+ dovrebbe seguire la stessa sorte. Questo vuol dire, verosimilmente, che l’acquisto della protezione aggiuntiva per i nuovi modelli di iPhone 12 Pro e Max costerà 229 euro, mentre per iPhone 12 e 12 Mini sarà di 169 euro.

Al momento, è possibile acquistare Applecare+ per i seguenti prodotti: