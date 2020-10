Disponibile Oculus Quest 2, migliora tutto e costa meno

Disponibile Oculus Quest 2 anche in Italia: l’ultimo visore di realtà virtuale (VR) di Facebook offre prestazioni superiori e anche la migliore risoluzione di sempre in un dispositivo Oculus. Può essere utilizzato come dispositivo tutto in uno indipendente per giocare con titoli ed esperienze Quest completamente liberi da cavi, oppure anche come visore di realtà virtuale collegato a un PC Windows per giochi ed esperienze VR più dettagliate ed estese.

Funziona grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon XR2 abbinata a 6GB di memoria RAM, mentre i nuovi schermi offrono la risoluzione di 1.832 x 1.920 pixel per occhio, il 50% in più di pixel rispetto al Quest originale. Potenza di calcolo e display migliorati permettono di supportare la frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Quest 2 dà accesso alla libreria completa di Quest e ai suoi contenuti, tra cui Echo VR, Moss, Vader Immortal, e molti altri. Inoltre sono disponibili nuovi titoli e aggiornamenti dei giochi di maggior successo come The Walking Dead: Saints & Sinners, Beat Saber multiplayer, Rez Infinite, e anche contenuti giapponesi, altri contenuti in arrivo. Se si dispone di Quest 2, Oculus Link e un PC gaming compatibile, si può godere dei migliori giochi PC VR, come Asgard’s Wrath, Stormland e Lone Echo, oltre ai titoli in arrivo prossimamente come Lone Echo II e Medal of Honor: Above and Beyond.

Alcuni dei titoli Quest più amati riceveranno aggiornamenti gratuiti come parte del pacchetto “Newly Enhanced for Quest 2”. Questo pacchetto è disponibile sul Quest store e tutti i titoli sono già disponibili. I possessori di Quest vedranno arrivare questi aggiornamenti su Quest 2 in maniera automatica.

Quest 2 è stato progettato per supportare una varietà di accessori opzionali, offrendo maggiori possibilità di scelta per quanto riguarda la vestibilità, il comfort e la portabilità, per elevare il proprio modo di giocare in VR:

Custodia per Quest 2 — custodia leggera che sia adatta a Oculus Quest 2, con Elite Strap o Elite Strap con batteria, due controller Touch, cavo di ricarica e adattatore di alimentazione.

Elite Strap per Quest 2 — cinturino ergonomico che migliora il supporto con una rapida rotazione della ruola regolatrice. In questo modo è possibile rimanere a testa in giù in VR, indipendentemente da ciò che accade.



Elite Strap per Quest 2 con batteria e custodia — cinturino ergonomico che migliora il supporto con una rapida rotazione della ruola regolatrice. La batteria incorporata è ancora più potente, in grado di raddoppiare il tempo di gioco su Quest 2. In questo modo ci si potrà concentrare dall'inizio alla fine sulla missione che si sta affrontando.Custodia per il trasporto inclusa.

Quest 2 Fit Pack — kit che comprende due interfacce facciali intercambiabili e due light blockers, per adattarsi a ogni tipo di naso e viso. Tutti i componenti sono realizzati con gli stessi tessuti traspiranti e la stessa schiuma di quelli standard.

Oculus Link — il cavo e il software Oculus Link liberano la potenza del PC per aggiungere una grafica mozzafiato e un gameplay da cardiopalma alla propria esperienza VR. Basta collegare il cavo in fibra ottica premium dal PC al Quest 2.

— il cavo e il software Oculus Link liberano la potenza del PC per aggiungere una grafica mozzafiato e un gameplay da cardiopalma alla propria esperienza VR. Basta collegare il cavo in fibra ottica premium dal PC al Quest 2.







È inoltre possibile migliorare l’esperienza audio con le cuffie Logitech G PRO Gaming Headset o G333 VR Gaming Earphones, oppure cambiare la mascherina di appoggio del viso dal VR Cover. Oculus Quest 2 e gli accessori sono disponibili anche da questa pagina di Amazon.