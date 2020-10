Prime Day: offerte solo per oggi su Audio Technica, Duracell, Ecovacs, Ferrino, Meliconi

Audio Technica ATH-MSR7gm Over-Ear High-Resolution Headphones includes Carry Case (Gun Metal) In offerta a € 124,99 – invece di € 249,00 sconto 50% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Audio Technica ATH-MSR7b Over-Ear High-Resolution Headphones (Black) In offerta a € 124,99 – invece di € 249,00 sconto 50% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

AUDIO TECHNICA ATH-AR3ISBK SonicFuel On-Ear Headphones SonicFuel on-e In offerta a € 39,99 – invece di € 69,00 sconto 42% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Audio Technica ATH-M50XGM cuffie monitor professionali, metal, custodia prottetiva incluso In offerta a € 99,99 – invece di € 112,53 sconto 11% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Audio-Technica Cuffie In offerta a € 99,99 – invece di € 139,00 sconto 28% ; – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 18 ad Apertura Semplificata, 1.5 Volt LR06 MX1500 In offerta a € 10,49 – invece di € 14,99 sconto 30% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Duracell – Rechargeable AA 2500mAh Prericaricate, Batterie Stilo Ricaricabili 2500 mAh, confezione da 4 In offerta a € 9,99 – invece di € 16,00 sconto 38% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Duracell – Plus AAA, Batterie Ministilo Alcaline, confezione da 18 ad apertura semplificata, 1.5 volt LR03 MN2400 In offerta a € 10,49 – invece di € 14,99 sconto 30% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Duracell – Rechargeable AAA 750mAh, Batterie Ministilo Ricaricabili 750 mAh, confezione da 8 In offerta a € 13,93 – invece di € 19,90 sconto 30% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

ECOVACS T8AIVI, Aspirapolvere Robot con Funzione di Lavaggio, Navigazione riconoscimento Intelligente degli Oggetti, Nero In offerta a € 599,00 – invece di € 799,00 sconto 25% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 – Robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app In offerta a € 499,00 – invece di € 699,00 sconto 29% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

ECOVACS O950Care, Robot aspirapolvere, Nero In offerta a € 399,00 – invece di € 649,00 sconto 39% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

ION Tailgater Plus – Cassa Bluetooth Portatile da 50 W con Microfono, Porta di Ricarica e Batteria Interna Ricaricabile In offerta a € 111,99 – invece di € 159,99 sconto 30% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

ION Audio Octave LP – Giradischi Impianto Stereo con Casse, Radio, Bluetooth, Registratore, CD, Cassette, Porta USB, AUX IN, Finitura in Nero In offerta a € 139,99 – invece di € 199,99 sconto 30% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Marantz Professional M4U – Microfono USB con Scheda Audio, Cavo Microfonico e Supporto da Tavolo per Cattura Audio YouTube, Streaming, Podcast e PC Gaming In offerta a € 27,99 – invece di € 39,99 sconto 30% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Rockjam 61 Tastiera Kit Pianoforte 61 Tasti Cuffie Basamento Tastiera Panchina Piano Tastiera Digitale Sostenere Pedale e Semplicemente Un’Applicazione Pianoforte In offerta a € 74,99 – invece di € 109,99 sconto 32% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Meliconi Base Torre Pro, Kit di Sovrapposizione Universale per Lavatrice e Asciugatrice con Ripiano Estraibile e Cinghia di Sicurezza Inclusa. Made in Italy, Bianco, M In offerta a € 44,99 – invece di € 74,99 sconto 40% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Meliconi Supporto Tv Da Parete 400 Sdrp Plus, Doppio Braccio Doppia Rotazione Per Tv Da 32” A 82”, Vesa 200-300-400, Easy Tilt Pro, Bianco In offerta a € 89,99 – invece di € 203,99 sconto 56% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Meliconi Supporto TV da parete OLED SDR con Doppio Braccio per TV di ultima generazione da 40” a 82”, con foratura VESA 400×200 ; 300 x 200; 200×200, Easy tilt pro, Nero In offerta a € 72,99 – invece di € 147,53 sconto 51% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Meliconi Slimstyle Plus 400 S, Supporto Fisso Ultra Sottile da Parete per Tv a Schermo Piatto Da 40’’ A 82’’, Gommini Protettivi, Vesa 200X200, 300X300,400X400, Nero In offerta a € 26,39 – invece di € 34,99 sconto 25% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Meliconi Slimstyle Plus 400 Sdr, Supporto con Doppio Braccio da Parete per Tv a Schermo Piatto Da 40’’ A 82’’, Orientabile Orizz. e Vert., Gommini Protettivi, Vesa 200X200, 300X300, 400X400, Nero In offerta a € 77,99 – invece di € 129,99 sconto 40% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Meliconi SlimStyle Plus 200 SDR Supporto con Doppio Braccio Ultra Sottile da Parete per TV a Schermo Piatto da 26’’ a 40’’, Gommini Protettivi, VESA 100×100, 200×200, Nero In offerta a € 44,99 – invece di € 79,99 sconto 44% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Supporto TV fisso CME ES400, per Tv a Schermo Piatto da 40’’ a max 50’’, VESA (in mm): |200×200|300×200|300×300|400×300|400×200|400×400|, Made in Italy 100%, Nero In offerta a € 12,99 – invece di € 30,79 sconto – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Neato Robotics D750 Premium Pet Edition – Compatibile con Alexa – Robot aspirapolvere con stazione di ricarica, Vita della batteria: 120 min, Wi-Fi & App In offerta a € 399,00 – invece di € 949,99 sconto 58% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Neato Robotics D650, robot aspirapolvere, per la pulizia degli angoli, incluso di accessori esclusivi per gli animali domestici, per moquette e pavimenti duri, compatibile con app/Alexa In offerta a € 349,00 – invece di € 779,99 sconto 55% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

OMRON M7 Intelli IT Evolv Misuratore di Pressione da Braccio, Connessione Bluetooth per App OMRON Connect, iOS/Android, Bracciale Intelli Wrap Cuff, Bianco In offerta a € 54,99 – invece di € 154,99 sconto 65% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

OMRON M3 Misuratore Pressione Sanguigna da Braccio, Bracciale 22-42 cm, Validato Clinicamente, Memoria fino a 120 Misurazioni, Indicatore di irregolaritá del battito cardiaco In offerta a € 34,99 – invece di € 69,99 sconto 50% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

OMRON Healthcare C102 Total Aerosol 2 in 1 con Doccia Nasale, Allevia i Sintomi della Congestione Nasale e delle Allergie (per Bambini e Adulti) In offerta a € 34,99 – invece di € 59,99 sconto 42% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione da Polso con Sensore di Posizionamento e Connettività Bluetooth, da Usare a Casa e in Viaggio In offerta a € 59,99 – invece di € 99,90 sconto 40% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Ferrino Finisterre 28, Zaino da Trekking Unisex, Nero, 28 Litri In offerta a € 66,90 – invece di € 109,90 sconto 39% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Ferrino Finisterre 38, Zaino Trekking Unisex, Blu, 38 Litri, 67 x 40 x 32 cm In offerta a € 69,90 – invece di € 124,90 sconto 44% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Ferrino Lightec SM 1100 g Sacco a Pelo, Marrone, L In offerta a € 75,90 – invece di € 134,90 sconto 44% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Ferrino Finisterre 30 Lady, Zaino da Escursionismo Donna, Bordeaux In offerta a € 59,99 – invece di € 102,90 sconto 42% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Ferrino Nightec, Sacco a pelo Uomo, Grigio, 600 Lite Pro In offerta a € 89,90 – invece di € 136,90 sconto 34% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Ferrino Yukon Pro, Sacco a pelo Uomo, Rosso Scuro, S In offerta a € 48,90 – invece di € 85,10 sconto 43% – fino al 13 ott 2020 Click qui per approfondire

Siamo in pieno Prime Day e tra le centinaia di offerte attive ogni pochi minuti abbiamo selezionato una serie di prodotti di qualità che riteniamo possano essere un valido acquisto soprattutto a fronte dell’attuale prezzo in sconto. Ci sono ad esempio diversi modelli di cuffie over-ear di Audio Technica e i robot-aspirapolvere automatici di Ecovacs che, come abbiamo scritto più volte e come confermano le nostre recensioni, sono i migliori come qualità-prezzo anche quando non sono in sconto. Ci sono anche zaini da trekking, sacchi a pelo e altri accessori per escursionismo a marchio Ferrino, i supporti TV a parete universali di Meliconi, i droni di Potensic, il supporto per chitarra di RockJam e alcuni pacchetti-convenienza di batterie stilo e ministilo, ricaricabili e non.Qui di seguito il nostro elenco selezionato: vi ricordiamo che tutte queste offerte sono valide soltanto fino alla mezzanotte di oggi, 13 ottobre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet) . Tutti gli articoli relativi al Prime Day sono in questa sezione del sito