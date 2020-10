Le foto di HomePod mini mostrano il design compatto e sferico

In quella che verrà ricordata come una delle più grandi fughe di notizie di sempre per la riservata e super segreta Apple, in rete appaiono anche le prime foto del presunto HomePod mini. Le immagini che riportiamo in questo articolo mostrano un dispositivo con forma e design compeltamente diversi dal primo HomePod, finora commercializzato in un ristretto numero di paesi e mai approdato in Italia.

Le foto di homePod mini mostrano infatti uno speaker compatto e dalla forma sferica, leggermente schiacciata in alto e in basso. Alla base è leggermente appiattito per mantenerlo in posizione su un piano ed evitare che rotoli, invece in alto la parte appiattita ospita lo schermo che mostra lo stato dello speaker e le colorazioni in base alle funzioni svolte. Da tempo le anticipazioni indicano prima la lavorazione e poi l’arrivo di uno speaker smart più compatto ed economico, per competere meglio con gli innumerevoli modelli di Amazon e Google e non solo. Nelle ultime settimane si sono intensificate le voci sul possibile nome di homePod mini e anche sulla data di presentazione che dovrebbe avvenire insieme agli iPhone 12 nel keynote Apple del 13 ottobre.

Le prime foto di HomePod mini sono state pubblicate da Evan Blass, uno dei leaker storici di Internet e anche uno dei più attendibili. Nelle scorse ore lo stesso Blass ha pubblicato le foto degli iPhone 12 e anche iPhone 12 Pro in tutte le colorazioni attese.

Per tutte le specifiche e le caratteristiche emerse della gamma iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet. Invece per scoprire le ultimissime anticipazioni su funzioni, prezzi, colori e altri dettagli anticipati dai leaker negli ultimi giorni prima della presentazione di Apple del 13 ottobre è possibile leggere qui e qui. In questo articolo le 10 novità di iPhone 12 che dovete sapere.

Come avviene da sempre per ogni presentazione di Apple, martedì 13 ottobre la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, con una chat contestuale tradotta in italiano e immagini di quel che viene presentato sul palco.